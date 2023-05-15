【懷才不遇】醫科畢業淪為工廠妹　26歲高學歷女生悲嘆︰人生好失敗

▲ 一名26歲女生訴苦，醫科畢業卻淪為工廠妹。

雖然大學生畢業後的工作未必與本科有關，但如果與期望落差太大似乎難以接受。有馬來西亞女生近日在社交媒體訴苦，醫科畢業的她現在卻淪為工廠妹，收入不似預期，加上家有控制慾強的父母，令她悲嘆自己的人生好失敗。

以為可找一份高薪好工

綜合外媒報道，馬來西亞一名26歲女生因在一個不平等領域工作，而以匿名方式在Twitter發帖。她表示考獲醫學學位，原本以為完成學位後，可以找到一份高薪的好工作，可是最終只在一間工廠工作，人工很低，與她當初醫科畢業的憧憬完全不一樣。她因鬱鬱不得志而經常情緒低落︰

我有醫學學位，但現在我在一間工廠做操作員，你能明白嗎？

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那為何她醫科畢業卻要做工廠妹？她解釋父母不准她在吉隆坡工作，認為那裡很遠，要她留在家鄉打工，方便就近照顧他們。另一方面，父母卻不解她有這麼好的學歷，為甚麼選擇去工廠工作，還說「我這樣不僅辜負了自己，也辜負了他們」。

出現負面情緒自覺沒用

女生指由於一些無法避免的限制，生活也受到壓迫。她在這間工廠工作，也是因為離家較近，其實她很想找一份與醫學領域相關的工作。現在她不時出現負面的情緒，感覺自己很沒用。

我覺得人生好失敗……

她慨嘆現實並不總是美好，世界也不完全公平，即使擁有大學高學歷，卻不如預期中的結果。她指自己求學時的努力好像白費了，深感生活一片黑暗。

網民鼓勵她找回醫學相關的工作，也不要因為父母而忘了自己。點擊睇網民意見︰

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責任編輯︰王明芳