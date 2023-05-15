【消委會】13款通渠水不可用於特定金屬　混合清潔劑使用或致爆炸

▲ 13款通渠水不可用於特定金屬，混合清潔劑使用或致爆炸。（iStock 圖片）

不少家庭都會購買通渠水嘗試自行處理喉管淤塞，惟大部分通渠產品均帶腐蝕性，假如選擇了不合適產品或使用不當，不但有可能損壞去水喉，甚至增加意外受傷的風險。

各類通渠產品含不同主要成分，針對不同淤塞問題會有不同功效。消委會於本年3月，從不同零售店搜集了17款較常見的通渠劑樣本，每款售價介乎約$10.0至$79.9。當中6款為液體；6款為粉狀、顆粒狀或條狀；3款為啫喱狀；2款為泡沫。假設要疏通中等程度淤塞的喉管，按照樣本包裝的標示使用方法，每次使用需花費約$1.5到$79.9，相差逾50倍。

調查亦發現，5款樣本沒有列出產品成分。消委會亦將4款未有同時以中英文列出安全警示字句的樣本，及8款未有列出使用方法說明的樣本的相關資料，交予海關跟進。

通渠劑成分各異 應針對不同淤塞問題選用

消委會指，廚房鋅盆去水喉較容易被日積月累的油脂堵塞。要溶解油脂，最好是選用強鹼性的通渠劑。全部樣本中有11款均標示含有強鹼性成分，通常含氫氧化鈉（sodium hydroxide），帶有強烈腐蝕性，能破壞淤塞物的分子結構，並將油脂分解成易溶於水中的物質，能有效解決因油垢引起的淤塞問題。

洗手盆或浴室的去水喉淤塞，通常是由毛髮造成。有11款樣本標示為含有過碳酸鈉（sodium percarbonate）或次氯酸鈉（sodium hypochlorite）等氧化劑，一般能有效分解毛髮中的蛋白質成分。另外，有1款樣本標示含有強酸（俗稱鏹水）成分，此類通渠劑通常含濃硫酸（concentrated sulphuric acid），可以輕易分解及腐蝕廁紙、布等纖維類有機化合物。由於強酸的腐蝕性極高，處理不當會引起激烈化學反應，一般只建議由專業人士使用。惟消費者應留意產品的適用範圍，是次調查的樣本中，有5款標明並不適用於座廁。

另外，有1款樣本標示以酶作為主要去塞成分。儘管個別種類的酶可用作分解蛋白質或油脂，然而其作用速率往往較慢，所需通渠時間或較其他化學劑長10倍以上，並受溫度、酸鹼度等環境條件所限制，未必能即時解決淤塞問題。

使用不當會構成安全風險 切勿混合其他化學劑使用

通渠劑若果處理不當，可能會對使用者或喉管構成風險。其中含強鹼或強酸性的通渠劑都具有強烈腐蝕性，若濺射到皮膚等外露部位，可以造成嚴重化學灼傷。此外通渠劑被水分稀釋或分解淤塞物時會產生高溫，會令水分變得沸騰，有機會令通渠劑從排水口濺出或揮發出帶腐蝕性的蒸氣，灼傷皮膚表面或呼吸道。另外使用通渠劑時所產生的熱力，有可能超過喉管可以承受的負荷，導致物料軟化及變形，而喉管間的接駁位置或軟膠部分特別容易受影響，情況嚴重更可引致漏水。若喉管為金屬物料，消費者切勿使用含強鹼或強酸性的通渠劑，以免喉管被蝕穿。

除此以外，消費者亦絕不應該把通渠劑或清潔劑混合使用，否則可能產生有毒氣體，情況嚴重更可能引致爆炸。另外部分通渠劑的成分與其他化學物品（例如漂白水）接觸時，或會釋出有毒氣體（例如氯氣），多年前曾有外國案例混合使用不同牌子的通渠劑而不幸造成死傷。

另一方面，將通渠劑倒入排水管時，有可能令洗面盆、鋅盆及座廁表面物料遭腐蝕。是次調查的樣本中，有13款在標籤上有列明不可用於特定金屬（例如鋁、黃銅）、橡膠或搪瓷等物料，否則可能留下難以消除的斑痕，消費者應留意使用指引。

另一方面，部分通渠產品可分拆成獨立包裝，其外觀可能與可食用的包裝糖、鹽，或即食麵附送的調味粉相似，消費者若稍不留神錯誤食用，後果嚴重。根據香港中毒諮詢中心資料，本港在2018年曾有一名長者因低血糖嘗試補充糖分時，誤將獨立包裝的通渠劑當成白糖開水飲用，結果令口腔、咽喉、食道及胃口遭化學灼傷。在是次調查中，有2款樣本均屬獨立包裝設計，消委會提醒消費者應妥善存放通渠產品，並叮囑家人，以免誤服。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津