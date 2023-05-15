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【招聘保姆】月薪15萬聘「丫鬟」須跪下伺候　要求自動波：伸腳就給穿鞋

親子 10:13 2023/05/15

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月薪15萬聘保姆要求仿丫鬟服侍。

不少人都會聘用外傭或鐘點幫輕家務，富有家庭亦有機會聘請管家打理屋企，然而近日內地有太太以月薪14萬人民幣（15.7萬港元）招聘保姆，卻要求對方要宛如古代丫鬟般服侍僱主，除了能歌善舞，還要自動波，跪下來幫僱主著鞋、幫忙換衣服等。

據內地媒體報道，近日內地網上流傳上海一個家庭招聘保姆，工時從早上9時至晚上9時，工作內容宛如古代的貼身丫鬟，伺候太太需要跪式服務，不歡迎自尊心強的人，並且要有眼力，

太太一伸腳就知道給穿鞋，一抖肩就給脫衣服。

僱主亦列出身高體重、學歷等要求，包括身高1米65以上、體重55公斤以下，且要高中以上學歷，還要能歌善舞、長相乾淨，條件相當高。

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有媒體向家政公司查問，職員表示招聘信息是真實，目前已招募兩名保姆交替早晚更，中間有兩小時休息時間，而工作內容除了上述內容，亦需要清潔屋企、為僱主按摩、倒水，並於僱主回家前提前10分鐘站在門口迎接。

職員又指，工作不算太累，不過家裡的規矩比較多，所以不好做，但目前應聘的保姆仍是努力做，想留下來。至於招聘中提及的跪地服務是否屬實，家政公司就沒有正面回應。

這個招聘內容引來不少爭議，有網民認為跪地服務是侮辱人格尊嚴，不明為何現代社會仍需要貼身丫鬟，有人亦懷疑這是家政公司的行銷手段。內地成都市家務服務行業協會會長王小兵認為，僱主應尊重從業者合法權益和人格尊嚴，不是多給錢就能為所欲為，不過他亦質疑用百萬年薪聘請保姆是聞所未聞。

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責任編輯︰王明芳

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