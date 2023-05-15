【消委會】私營機構體檢「套餐價」招徠逐項額外收費　消委會倡留意套餐項目或諮詢醫生

▲ （政府新聞處資料圖片）

市面上的體檢計劃價格差異大，消委會今日（15日）於最新一期《選擇》月刊表示，基本體檢計劃定價相差逾9倍，由820元至8,310元不等。其中，私營醫療機構提供的體檢計劃價格較低，惟涵蓋較少項目，並以附加形式收費；而私家醫院的檢查項目較全面，普遍定價較高，總收費與逐項計算附加費的私營醫療機構計劃相若。消委會提醒，不同檢驗項目均存在風險及副作用，建議消費者由醫生因應其健康狀況選擇適合的體檢計劃。

今年2至3月，消委會收集共33個基本身體檢查計劃的服務收費及資料，包括12間私家醫院或其附屬醫療中心及14間私營醫療機構。當中的體檢計劃涵蓋8項基本檢查項目，包括量度身高、體重、體重指標BMI、血壓、脈搏（心跳）、腰圍，以及體格檢查、視力測試、色盲測試、心肺及腹部護理評估、會診等。

結果發現，私家醫院或附屬醫療中心提供的計劃涵蓋範圍全面，逾9成計劃（即16個）均包含一半或以上的基本檢查項目，當中有3個計劃更涵蓋全部8項基本檢查項目；但逾9成（即15個）私營機構計劃提供少於一半的基本檢查項目，當中更有5成（即8個）計劃僅提供1個評估項目，僅1個計劃包含6個項目，及提供聽力測試；

調查亦顯示，私家醫院或附屬醫療中心及私營醫療機構的收費模式各有不同。私家醫院的體檢計劃收費一般較高，涵蓋的項目數量亦較多；而私營醫療機構則以較低的「套餐價」作招徠，如進行套餐以外的檢查項目，便需逐項額外收費；消委會以其中1間私家醫院的套餐計劃為例，雖較另1間私營醫療機構涵蓋多7個項目，價格亦相對較高，但若以附加項目形式，加購該私營醫療機構套餐的部分項目後，兩者的總收費實質相若。至於附加項目的收費亦存在差異，例如進行運動心電圖檢查，收費可由1,880元至3,790元不等，相差逾1倍；而進行子宮頸細胞抹片的收費則由288至600元不等，同樣相差逾1倍。

由於，各機構未必在網站上詳細列明每項附加項目的收費，難以估計所需的總收費，故消委會提醒消費者，應留意套餐內所包含的檢查項目或諮詢專業意見，並應向機構查詢附加項目的收費，小心比較。

消委會亦建議，消費者應諮詢家庭醫生作風險評估，以制定合適的健康評估項目，例如一般人士應最少每年進行1次高血壓檢查；45歲或以上應每3年檢查血糖，以評估糖尿病風險；50至75歲則每3年檢查血脂，以及每1至2年接受1次大便隱血測試，或每5年接受1次乙狀結腸鏡檢查，或每10年接受1次大腸鏡檢查，以檢測大腸癌；但檢驗存在不同程度的潛在危險及副作用，例如腸胃鏡屬於入侵性程序，有感染或出血等風險，消委會亦稱一般人士無需定時進行相關檢查。

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記者：梁凱婷