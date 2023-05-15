【旅行症】去旅行「鬼上身」變咗第二個人？ 方健儀：豪放大膽點也不怕「瘀」

▲ 去旅行，放鬆還放鬆，但不是失禮的藉口。

你有否發覺，你的旅遊伴侶，甚至乎你自己，出外旅行時，性格上、行為上，會很恐怖地變成第二個人？

我即管以自己做例子。在香港，如果不用工作，我是比較沉默寡言，因為工作時說話已夠多了，亦少主動與陌生人交談。但一出埠旅行，我彷彿變成另一個人，人也變得主動健談，坐巴士也會跟陌生人談天說地。

另外，熟悉我的朋友都知道，我平日的衣着比較保守，T恤牛仔褲便出行，更少穿迷你裙，怕視覺上污染環境。但當去旅行，特別是夏天，我不知就裏會大膽地穿吊帶背心短裙。在香港不敢穿的，都帶去旅行，彷彿出席時裝秀。

我也是一名「慳妹」，其實就如我父母的形容，我是一名「孤寒鐸」，在香港平日衣食住行都慳住荷包，一件衣服、一對鞋子，我要來回3次確定真的喜歡才買。但一到外地，我變得很慷慨，並會經常拿出前財爺的金句︰「賺到嘅錢唔係你嘅，使咗嘅錢先係你！」有道理啊，一於買買買。

有否覺得自己像「鬼上身」，一去旅行整個人改變了？記得大學時修讀過社會學的《集體行為》，我把之簡化，意即我們離開慣常居住地，去到陌生的地方時，很容易受當地客觀氛圍影響，而改變了主觀的個人行為。一句到尾，就是覺得異地無人認識自己，即使我豪放大膽一點，也不怕「瘀」。

我覺得，去旅行釋放一點無傷大雅，但最怕你釋放出來的，是內心的魔鬼，而非天使。例如以為無人認識你，便不顧儀態大吵大鬧，插隊亂來；見到當地衞生情況欠佳，到處很骯髒，認為我隨地丟垃圾吐痰都沒問題，那便是問題。

去旅行，放鬆還放鬆，但不是失禮的藉口。大家無論身處任何地方，都要自重。

原文刊於《晴報》，原題去旅行，變咗第二個人？