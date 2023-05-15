【點食落肚】紅磡豆腐檔曱甴恐怖亂爬　店員神回：垃圾未清啫，好正常

▲ 涉事位於紅磡馬頭圍道的儀興豆腐檔。（吳卓峰攝）

紅磡街市一帶衞生問題，向來引起街坊關注。網上討論區及社交平台近日傳出一組圖片，直指馬頭圍道近家維邨的一間豆腐檔，晚上關門後把兩塊豆腐木板置於店外，引來數十隻曱甴於木板上亂爬，令人側目。

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事發於本周末晚上，位於馬頭圍道２號的「儀興豆腐檔」已關門，可是店外鐵閘擺出兩塊原本用來盛載硬豆腐的木板。當中有一塊木板有數十隻曱甴正在亂爬，木板表面疑有豆腐殘渣。

其中一名目擊者譚女士向TOPick表示，於周六晚上11時許目擊有關情況，亦有不少街坊途經店外，舉機拍照。

她直言嘔心核突，店舖傳出「酸餿味」之餘，眼見曱甴亂爬也感到十分不安，「仲要係幾十隻爬來爬去喎，梗係好得人驚。」

記者直擊獲店員神回應

TOPick記者今早（15日）到涉事豆腐檔視察，向店員查證圖片真偽。店員承認將豆腐板置於店外，指出這是垃圾，不過清潔工人未及時清走，才讓街坊拍得圖片。

垃圾未清啫，好正常。你睇吓，我舖頭日日都拖地，好乾淨。

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記者：吳卓峰