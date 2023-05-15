【消委會】消委會測試發現13款尿片或尿滲墊透氣差　屈臣氏及Topvalu整體表現最遜

▲ 評分最低的紙尿片、紙尿褲及尿滲墊。（陳國峰攝）

消委會測試市面上30款紙尿片、紙尿褲或尿滲墊，發現不同樣本在滲透性能及透氣表現參差，其中13款樣本的透氣程度較低，另有2款樣本的回滲較嚴重，以及1款樣本的滲漏量較多。同時，即使是同一類別的產品，不同樣本的每片平均售價相差接近1倍，估計使用者每月花費在相關產品的開支最高可達$1,600以上。消委會提醒消費者在選購成人尿片或尿褲等產品時，應先了解使用者的失禁程度、活動能力和生活習慣，並多作比較，試用後再選擇最合適的產品。

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消委會從市面購買了15款成人紙尿片、10款穿着式成人紙尿褲，及5款尿滲墊樣本進行測試，評估其滲透性能、透氣度、質量、衞生程度、有害化學物質含量、酸鹼值等。是次測試的15款紙尿片樣本，每片的平均售價為4.3元至9.3元不等。假設使用者每天更換尿片6次、1個月30天計算，每月花費介乎774元至1,674元，相差超過1倍。至於10款紙尿褲樣本的平均售價，則由每條6.5元至12.5元不等。紙尿褲使用者的活動能力通常較佳，在能力範圍內一般都能在廁所如廁，用量會較尿片低。假設以每天更換尿褲3次計算，平均每月花費由585元至1,125元，相差同樣接近1倍。不過在整體表現上，平均每片5元的安心寶至尊裝成人紙尿片計平均6.2元的WhiteIndustry「Whiteyou 화이트유 韓國Care金裝成人紙尿片」總評達4.5分或以上，較平均每片9.3元、總評只有3分的安加適彈性金裝成人紙尿片日用尿片表現佳，測試結果反映產品質素與售價並無必然關係。而各款紙尿片中，屈臣氏的成人紙尿褲評分最低，僅2分，而紙尿褲則以Topvalu「成人紙尿褲うす型パンツ長時間用」表現最遜，只有1.5分。

▲ 消委會測試的較高分數樣本。（陳國峰攝）

消委會同時測試尿片的吸收和滲透性能，發現全部樣本的吸收時間都符合內地成人紙尿片及紙尿褲標準的要求，惟不同樣本的吸收速度則有明顯差異。如安心寶的至尊裝成人紙尿片、柏力的成人紙尿片、包大人親膚防漏紙尿片及小確幸成人紙尿片，在第一次試驗能在0秒至3秒吸收所有溶液，而第二次試驗的吸收溶液時間亦為10秒或以下，而Topvalu「成人紙尿褲うす型パンツ長時間用」吸收速度則較慢一次及第二次試驗的吸收時間，分別需時19秒及34秒，至於滲透性能方面，全部樣本都出現不同程度的回滲，惟仍合乎標準要求，其中Topvalu表現最遜色，平均回滲量達20.1克，而屈臣氏紙尿片的平均回滲量亦達13克。

▲ 消委會測試顯示吸濕分數較差的樣本。（陳國峰攝）

另外，尿片的防漏表現同以Topvalu表現稍遜，雖仍合乎標準的相關要求，但其平均滲透量較其他樣本多0.6克。透氣度方面，15款尿片樣本中，有11款可歸類為「不透氣」，只有安心寶及WhiteIndustry及加零一表現較佳；而尿褲樣本則整體透氣度不俗，有，尿滲墊樣本就表現懸殊，其中安加適無憂墊Pad及添寧護妳墊 discreet的外層沒有量得任何水氣流量，透氣表現極不理想。而綜合測試結果，添寧安心活力褲日用型及喜舒樂長時間成人紙尿褲(安全防護型)能同時有較高透氣度兼且沒有任何滲漏。

消委會也發現，松鶴成人紙尿片檢出小量真菌，包大人親膚防漏紙尿片、松鶴成人紙尿片、屈臣氏成人紙尿褲及護身寶穿著式成人紙尿褲均檢出游離甲醛，消委會稱，儘管上述4款樣本檢出的游離甲醛量未有超出標準的上限，然而尿片及尿褲會直接接觸用者的皮膚和敏感部位，而接觸時間亦不短，促請生產商檢視生產物料和製造過程，以加強對消費者的健康保障。

▲ 消委會測試含游離甲醛的樣本。（陳國峰攝）

包大人回應消委會指，已將與消委會測試樣本同一批次的產品，送往四所檢測機構進行有關甲醛含量的檢測，而檢測結果均為未有檢出。屈臣氏就稱，產品通過所有測試項目，而就產品透氣性，該產品的包裝提及產品採用透氣表層，並沒有標示產品是透氣的。

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記者：黃小冰