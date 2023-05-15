【退出COLLAR】Mo父否認情緒勒索So Ching　李盛林公開致歉：生命裏不全然是「二選一」

▲ 李啟言（阿Mo）的父親李盛林牧師為代禱信致歉。

MIRROR演唱會於去年7月28日的第4場演出時發生嚴重事故受傷舞者李啟言（阿Mo）仍然留醫，參加《全民造星IV》的阿Mo女友So Ching（蘇芷晴）日前宣布退出女團COLLAR，阿Mo父親李盛林牧師於第42封代禱信中回應了So Ching退團，其後引起網民討論。

李盛林牧師之後澄清沒有要求So Ching「二選一」，並為用詞令人產生誤會而道歉。

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Mo父回應So Ching選擇

李牧師於最近發出的第42封代禱信中提到So Ching，寫道：「很多時候魚與熊掌不可兼得，一個相當艱難的決定，蘇晴終於選擇了，勇敢地與阿Mo同走這漫長並彼此扶持的路。祈願神賜他們平安喜樂和力量。」

代禱信發出後引起很多網民關注及評論，有網民認為李牧師不應以「魚與熊掌」去形容So Ching退團的選擇，有令她陷入兩難的局面，加上提到「蘇晴終於選擇了」，令人覺得她的兩個選擇沒法共存，指李牧師的想法過於自私。

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Mo父為代禱信致歉

李牧師其後感謝各方對事件的關心，解釋並致歉：「生命裏不全然是『二選一』的課題，取與捨之間或存在第三個選項及其他原因，抱歉在代禱信中用了讓人產生誤會或感困惑的用語，造成一連串的討論。」

他強調So Ching的決定源於顧及自己的身心，並希望她與Mo彼此勉勵。

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退出COLLAR後再出發

此外，So Ching退團後已重新出發，她於IG限時動態公布新動向，透露將於下星期教跳舞班，於另一「舞台」上繼續發亮。

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