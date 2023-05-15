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MIRROR陳奕迅大馬開騷禁脫衣　馬來西亞旅遊注意五大禁忌

休閒消費 10:34 2023/05/15

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MIRROR四子大馬開騷都穿上冬天裝束。

MIRROR四子姜濤、Anson Lo、呂爵安（Edan）、柳應廷（Jer）昨晚現身大馬的《ONE LOVE ASIA FESTIVAL 2023》舞台，除各自solo，四合體演出，雖然當地天氣較熱，但四子都以冬裝上陣，教主穿中袖衫露手臂已是最大福利。

四子合體大馬演出。

另外，陳奕迅亦於上周五於大馬武吉加里爾亞通體育館（Axiata Arena Bukit Jalil）展開三場世界巡迴演唱會，Eason深知當地演出禁忌，再熱也不能在台上除衫，就算他脫去上衣，下面仍有一件白色底衫打底。

大馬人主要信奉伊斯蘭教，民風較保守，馬來西亞政府曾公布《演唱會與現場表演服裝指南》，要求外國藝人在馬來西亞舉辦演唱會，不得在表演期間脫去任何衣物，亦禁止男藝人男扮女裝。演唱會的日期也須避開伊斯蘭節日。

陳奕迅不敢除去上衣。

去年Super Junior《SUPER SHOW 9》在馬來西亞舉辦時，期間始源和利特在台上脫掉上衣騷腹肌，事後大會擔心觸犯宗教大忌，亦要求觀眾不要上載相關影片和圖片。

Super Junior大馬開騷幾乎犯禁。

事實旅遊馬來西亞，遊客亦須知道當地習俗和禁忌，即使未必犯法，亦應對當地人生活作出尊重，以下事情可留意：

1/ 免暴露衣著

大馬人衣飾以長袖衫為主，進入寺院也不該穿短褲、短裙等，但遊客避免過份性感已可以。

2/ 忌諱摸頭

馬來西亞宗教相信人的頭腦是靈魂所在，所以應避免觸摸他人頭部。

3/ 不要用食指來指人

大馬人覺得用食指對著別人，是侮辱行為。

4/ 勿用左手握手

因大馬人認為左手是不潔，故跟人握手時應用右手。而傳統的馬來西亞人，也習慣用右手拿飯進食。

5/ 不吃豬肉

伊斯蘭教忌食豬肉，故大家要習慣無豬食了。另外，烏龜對當地人是不祥動物，故交談時也少談及此動物。

記者：區家歷

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