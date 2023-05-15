【誤食陷阱】住酒店驚見兒子誤食「用過避孕套」　媽媽崩潰憂染愛滋病

▲ 住酒店驚見兒子誤食「用過避孕套」，媽媽崩潰憂染愛滋病。

家長要看管好自己的小朋友，避免小朋友誤食異物。早前，内地一名女子帶孩子前往湖北武漢旅遊，入住酒店後，換衣服時沒注意，轉頭竟見到兒子從地上撿起一個用過的避孕套放入口。女子表示，由於兒子的嘴巴早前曾做過手術，擔憂兒子會因而感染愛滋病。

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綜合内地媒體報道，該名孟姓女子「五一」假期攜同家人到湖北武漢旅遊，5月6日入住酒店後，孟女士換衣服一時沒注意，一回頭驚見兒子將一個使用過的避孕套塞進嘴裏吃。孟女士形容當時非常震驚和噁心，便詢問兒子是從哪裡撿的，兒子則指向酒店地板。

孟女士表示，兒子的嘴巴才於前一天接受過手術，口腔內有傷口，擔心避孕套會攜帶愛滋病毒，因此向酒店要求賠償。對此，涉事酒店回應，酒店的打掃程序是由清潔人員打掃衛生後，再由經理檢查房間。

如果地上那麽顯眼的東西，我們不可能看不到，現在沒辦法證明是酒店的。

事後，孟女士帶兒子前往醫院進行愛滋病毒檢查，結果顯示為陰性。醫生表示，一般體液乾涸之後2小時，病毒就會死亡，因此兒子感染愛滋病的概率微乎其微。他建議家長一個月和三個月後進行定期復查，若3個月都為陰性，則表示完全沒有感染。

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經雙方協調，涉事酒店表示願意承擔孟女士此期間所產生的交通費和醫療費用，但若3個月後孩子確實驗出有問題，雙方只能透過司法途徑解決。

事件曝光後引來大批網民的熱議，不少網民認為女子想「碰瓷」、「這麼大個東西，大人發現不了嗎？」，亦有網民表示可能是大人和酒店都有疏忽，「沒有哪個家長能24小時盯著孩子」、「這源頭不都是酒店沒做好基本的衛生清潔工作嗎？」

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責任編輯：羅嘉欣