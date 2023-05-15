【食物中毒】壽司店爆食物中毒2死41人不適　74歲翁用餐後翌日身亡

▲ 壽司店爆食物中毒2死41人不適，74歲翁用餐後翌日身亡。

美國蒙大拿州一家壽司店發生集體食物中毒事件，目前已釀成2人死亡，41人受感染，患者的共通點是進食了由羊肚菌和三文魚製成的壽司卷。

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根據《Daily Mail》報道，涉事壽司店「Dave's Sushi」自4月起陸續有食客用餐後身體不適。一名64歲女子用餐後1小時內感到不適，其後在家中暈倒送院，出現心臟驟停及器官衰竭症狀，13日後離世；另一名74歲男子則在用餐後感到不適及脫水，在翌日早上去世。

涉事壽司店接獲多宗食物中毒投訴後，已於4月21日起暫停營業。事件目前已釀成2死，41人受感染，當中有3人症狀嚴重，必須住院治療。而患者的共通點是進食了由羊肚菌、三文魚製成的壽司卷。

壽司店表示，羊肚菌為人工培植，並經美國食物及藥物監督管理局（FDA）批准。經當地衛生部門調查後，發現餐廳所用的羊肚菌在中國內地種植，由美國加州的經銷商運往當地多個州份，但目前沒有其他州分發現類似事件。

衛生部門早前已派員到餐廳調查，發現餐廳至少有4項違規行為。至於2名死者的確實死因仍有待進一步調查。

報道提到，進食生或未煮熟的羊肚菌存在健康風險，症狀有機會在數小時內出現，並導致噁心、嘔吐和腹痛。

菇類中毒症狀

根據本港食物安全中心資料，巿民進食菇類引致食物中毒的個案偶有發生。菇類中毒一般是急性的，嚴重程度要視乎進食菇類的品種及數量。菇類中毒的潛伏期一般較短，進食者會出現腸道症狀，最常見的是噁心、嘔吐和腹痛。

有時也會出現其他的區別徵象，包括極度口渴、大量 出汗、出現幻覺、昏迷，以及其他神經性症狀。此外，有些人會特別敏感，在進食一些常見的菇類品種後會出現過敏反應，包括會自行消退的腸道不適。

進食菇類引致食物中毒原因

進食了有毒的菇類或菇類的有毒代謝物

進食了未熟或未經煮透的菇類，例如豬肚菇（學名: Clitocybe geotropa）、蘑菇（學名: Agaricus brunnescens）和草菇; 這些菇類會產生不耐熱的腸道刺激物

進食了有毒的野菇

進食了市面上出售與可食用菇類混雜在一起的有毒菇類

食用被食源性病原體污染的菇類

食安中心提醒，雖然可食用的乾燥菇類不含毒素，但如處理不當，浸泡有利細菌滋長。為預防食物中毒，應先以流動的清水沖洗乾淨乾燥菇類，然後放入清潔的容器內浸泡。在室溫浸泡菇類的時間不宜過長，一般不超過2小時，否則應該放入雪櫃進行浸泡。如果發現浸泡後的菇類表面黏糊或有異味，就應該丟掉。

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責任編輯：羅嘉欣