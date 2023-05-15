【消委會】消委會去年收1,160宗電子點餐投訴　電子餐牌顯示$228實收$288

▲ 消委會一年收1,160宗電子點餐投訴，電子餐牌顯示$228實收$288。（iStock 圖片）

近年食肆顧客需要自行掃瞄二維碼（QR Code）落單的做法愈來愈普遍，涉及相關投訴亦屢見不鮮。消費者委員會在2022年全年及2023年首季度，分別接獲1,160宗及330宗關於食肆的投訴，當中約3成均涉及收費爭議，常見個案包括顧客在不同理解情況下被徵收服務費，及實際收費與餐牌顯示不符等。

個案一：二維碼點餐沒顯示徵收服務費 結帳時卻要收加一

投訴人到A餐廳享用晚膳，並使用二維碼系統點餐，其時「服務費」一欄顯示收費為$0，但結帳時收據卻顯示有一項「+10%服務費」。餐廳當時堅持收費，投訴人只好無奈付清費用，隨後向消委會投訴，要求餐廳退回有關款項。

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A餐廳回覆消委會稱，每晚6時起會向食客徵收加一服務費，由於其點餐系統剛啟用不久，部分設定仍待完善，因此點餐帳單內未有顯示收取「加一」。A餐廳表示已向系統供應商反映並作出更正，同時願意向投訴人退回相關款項。消委會提醒A餐廳必須在餐牌及店內當眼處清楚標示相關收費，特別是在不同時段會否收取服務費，並更新點餐系統，讓消費者得以知悉。

個案二：套餐收費與電子餐牌價格有出入 聲稱系統未更新

投訴人到B餐廳用膳，並以手機掃瞄二維碼點餐，當時電子餐牌顯示套餐收費為每位$228，投訴人合共點了兩份套餐，另加一份兒童餐及小食。投訴人離開餐廳後翻查帳單，發現兩份套餐收費共$576，即每位收費為$288，較電子 餐牌顯示價錢貴$60。餐廳職員澄清該套餐正確收費為每位$288，並解釋電子餐牌仍未更新，同時向投訴人致歉及提出贈送甜品作補償，但投訴人認為職員應在下單前告知客人，並指出電子餐牌顯示相關資料已在當日更新，不接受職員聲稱「未更新」的解釋與補償安排。投訴人認為B餐廳涉及不良銷售手法，因此向消委會投訴。

經消委會調停後，B餐廳表示願意向投訴人退回差額及當中的加一服務費，合共$132。投訴人其後確認已收到退款，個案得以解決。

個案三：點餐紙未標明硬性收費項目 熱開水每位收費$20

投訴人與朋友到C餐廳午膳，其朋友點選一杯$18的洛神花茶，投訴人則沒有點選飲品，餐廳職員主動遞上熱水給他。到結帳時投訴人發現帳單有一項「中國茗茶水」收費，二人合共$40。餐廳職員解釋熱水屬於「中國茗茶水」，故收費並無錯誤。然而投訴人指點餐紙上雖列明「另收茶芥」，但坊間普遍認為「茶芥」應包括熱茶及調味醬料，惟餐廳職員當時沒有提供過醬料，加上點餐紙上的英文翻譯為「Prices are excluded condiment fee and tea charge」，「Tea」一字應無歧義，因此投訴人質疑餐廳有隱藏及強迫消費之嫌，遂向消委會尋求協助，要求C餐廳退回$40，以及建議對方在點餐紙上清楚說明所有硬性收費項目及價錢。

C餐廳回覆消委會表示，餐桌上另設餐牌，最後一頁已列明所有固定收費，包括「中國茗茶／熱開水」為每位$20。消委會指出點餐紙與餐牌內容並不完全一致，促請C餐廳再次考慮向投訴人退款。不過C餐廳最終維持決定不變，但表示理解投訴人的不滿，同意改善點餐紙上的字眼。

消委會表示，食肆在引進線上系統前應進行測試，之後亦要適時更新系統內容。食肆同時應確保陳列的收費政策、價格及優惠是一致及正確，包括餐牌、點心紙、電子點餐系統等，否則，食肆可能會因為錯誤或遺漏的食物或價格資訊而干犯 《商品說明條例》。

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記者：黃穎津