【消委會】七成半滑板未符合歐洲滑板安全標準　10款未能通過跌落測試

▲ 七成半滑板樣本未符合歐洲滑板安全標準，10款樣本未能通過跌落測試

自2020年東京奧運會把滑板正式納入比賽項目後，滑板再次在香港掀起熱潮。但作為極限運動，滑板不慎則會造成意外，因此符合安全標準的滑板和足夠的防護裝備是進行這項運動的基本配備。消委會首次測試16款滑板樣本，發現當中12款未能符合歐洲滑板安全標準，呼籲消費者小心選擇及使用。

是次測試涵蓋16款滑板。樣本主要購自運動用品店、玩具零售店、滑板店及網上平台，樣本售價懸殊，由$80至$2,580不等。是次測試根據歐洲滾軸運動用品標準-EN13613滑板安全標准，在安全結構要求、機械和物理性能，包括速度（speedtest）、耐力（endurance test）、跌落（drop test）和碰撞（impact test）等方面進行測試進行測試。

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12款樣本不符合滑板安全標準

16款滑板樣本中，僅4款樣本符合滑板安全標準，包括「O X E L O」CP100 3至7歲兒童迷你滑板、「 O X E L O 」CP100 7.75" FSC 認證楓木完整滑板、「SmoothStar」和「Hydroponic」。其餘樣本分別在結構或跌落測試中未能達到標準要求。測試結果發現2款樣本「SK8ARMY」和「恆福玩具」輪子的螺絲超出板身， 會增加在使用滑板時受傷的風險，未能符合標準要求。另外，「Deckwar」的 未端呈2個尖角，在使用時有機會使運動員受傷，不符合標準要求。

10款樣本未通過跌落測試 板身或軸承破裂斷開

消委會調查發現，發現雖然全部樣本皆通過速度和耐力測試，惟在跌落測試方面，有10款樣本未能通過，當中有5款的板身更於測試後出現破裂，包括售價125元JOEREX的JCD81250 Skateboard滑板及售價159元的GOMA 10-724B 楓木滑板等。

另外的5款雖然板身未有破裂，不過其軸承的金屬或塑膠部分，在跌落測試後出現破裂，甚至斷開的情況，當中包括Kasaca Sport的26.4" Plastic Skateboard及Coolstep的公路長板跳舞板等。

11款樣本沒有標示最大承重量

本次測試按照滑板的最大承重量分為A級（20公斤-100公斤）及B級（20公斤-50公斤），不過，消委會發現，有11款樣本沒有於包裝上清楚標示最大承重量，令消費者無法依據自身重量挑選合適承重級別的滑板，增加安全風險，例如成人不應使用只能承載兒童重量的滑板，體重超過50公斤人士應選擇承重力較高的A級滑板。

海關回應：

消委會已向海關報告相關產品資料和測試結果，海關回覆指，已作出跟進，並發現該等產品在市面上已停售。其中一款在軸承的金屬或塑膠部分在跌落測試後出現破裂的Kasaca Sport代理商表示，該產品在上架前經實驗室測試，證實符合EN13613的要求並向本會提供相關測試報告。為安全起見，該公司已先把全部相關品牌的樣本下架，同時和該品牌供應商作進一步研究。

消委會建議，消費者在選擇及使用滑板時，應留意包裝上的資訊和檢視產品的安全度，並在使用前要再次檢查滑板的結構；而無論是初學者或資深運動員，皆建議配戴防護裝備減低受傷機會，護具包括頭盔、手套、護肘、護膝和護腕等。

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責任編輯：解青羽