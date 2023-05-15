【30+減肥】飲夠水能改善皮膚容易瘦 實測1個方法輕鬆飲下2公升水

▲ 飲夠水容易瘦。

夏天即將到來，穿上背心、短裙和泳衣，讓身上的贅肉暴露無遺，令人忍不住想要減肥。最近，我為了改善皮膚而改變了飲水習慣，卻意外地發現在正常飲食下體重減輕了，身體也變得更瘦了。飲水的方法很簡單，主要有3個要點︰緩慢、小量、多次。我通常會加入2個養生茶包，重複沖泡，從早上開始慢慢地小口喝，到下午3點前已經輕鬆地喝下了2公升的水。

茶療可以輔助消脂，用荷葉、玳玳花、茉莉花和玫瑰各3克混合焗茶，可以幫助清理腸道、排毒、祛濕消脂、降壓瘦身。這3種花還具有疏肝和胃、理氣解鬱、促進血液循環的功效，而荷葉則可以祛濕和祛浮腫。

喝水是一門學問，醒來後喝第一杯水尤其重要，不僅可以補充失去的水份，還可以幫助穩定血壓。但請注意，不要突然大量飲水，否則會加速腎臟排尿，導致水份無法被吸收。

茶療和良好的飲水習慣只能輔助減肥，最好還要配合運動，這樣可以消除脂肪，同時也可以強化肌肉。建議每周至少做2到3次20分鐘的有氧運動，這樣可以維持新陳代謝。晚上可以用溫水加一點鹽浸泡腳20分鐘，直到身體輕微發汗，這樣可以促進血液循環。

全文刊於晴報，原題為飲水夠 容易瘦