【學校動態】羽毛球精英吳芷柔訪愛官小學 勉勵學生勇敢追夢

愛秩序灣官立小學（簡稱「愛官」）重視運動。愛官不單藉著推廣運動去提升學生的身體質素，更透過精英運動員的分享，培育學生有堅毅的意志，勇於追夢。除了NBA球星到訪外，多位香港精英運動員亦應邀作生命分享，包括施幸余、袁啟禮、何兆麟、黃穎芯及黃曉盈等。

在多項國際賽事中屢獲殊榮的香港女子羽毛球運動員吳芷柔於日前到訪愛官，與二百多位學生運動員分享自己在追求夢想過程的苦與樂，並鼓勵同學們要堅持追夢，不要輕言放棄。

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吳芷柔分享成功艱苦路

吳芷柔五歲開始練習羽毛球，透過艱苦的練習不斷提升自己的球技，在學界已獲獎無數。2014年，吳芷柔代表香港參加南京舉行的夏季青年奧林匹克運動會羽毛球比賽。在混合雙打比賽中，她與馬來西亞的選手詹俊拍檔，取得3戰3勝，以小組首名晉級淘汰賽，並一路殺入決賽，最終以2比0擊敗對手奪冠。其後，她在多項國際賽事中屢獲殊榮，在台北羽毛球公開賽更獲「雙料冠軍」。

吳芷柔分享自己小時候曾被認為「太細粒，不夠大隻不夠力」但她十分鍾愛羽毛球這項運動，也百分百地投入其中，透過一連串艱苦的訓練，終於突破自己，找到自己的的理想，代表香港在國際球壇發光發亮。

與校隊切磋同學集郵

分享後，吳芷柔更與一眾學生羽球員一起打波，從旁指導，讓大家都獲益良多。其後，崔校長與吳芷柔更夥拍羽毛球校隊成員進行了模擬比賽，讓校隊成員認識羽毛球雙打的技術及策略。活動後，幾十位學生運動員搶著要向吳芷柔索取簽名，媲美不少大明星呢！再次感謝吳芷柔的分享及指導。大家都繼續為她打氣，祝願她在羽壇有更好的成績。

愛官一向重視學生的身心靈健康，建構「以健康為本的體育(Health Oriented Physical Education)」的校本體育課程，一方面回應現時香港學童體力活動不足的現況，一方面提升學生的身心靈健康。

重視運動舉辦多項比賽

疫情退卻後，愛官不單將二十多項運動培訓「復常」，更舉辦多個運動盛事，包括全民參與的運動會、二百多位同學參加的單車繞圈賽及每年一度的大型親子體育活動——「動感親子運動日營」。

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愛官在課前、課後投放大量資源，延伸學生的運動時間。現時羽毛球及單車興趣班及校隊由一班變成了四班，籃球、足球、排球、乒乓球、游泳及田徑班也是大受歡迎。很多學生參加運動後變得開朗，甚至對運動的喜愛成為追求進步的動機，學校又自製教材「GO FIT 廿六式」、「ABGPS七日挑戰」，舉辦親子家庭運動獎勵計劃，鼓勵家長與子女在家多做運動，加強防病意識，令整個校園變得更健康。

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