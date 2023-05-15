【MIRROR成員】姜濤偷睇巨胸主播斷正　A0萬人迷曾與「YOLO女神」黃曦誼傳緋聞【多圖】

現年24歲的MIRROR「人氣王」成員姜濤，曾經公開表示從未拍過拖，還自揭鍾情日本妹。作為萬人迷偶像，竟是現今世代罕有的「A0」男孩，難怪感情方面零舍備受關注。

而近日，姜濤被爆偷睇一名巨胸主播的IG Story，𥄫女斷正。

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偷睇巨胸主播

一名巨胸主播Winki晒出一張IG Story報告的截圖，上面可見姜濤有份觀看其限時動態，留言寫道：「無啦啦睇，不過會令我心情Up」並強調沒有標註過對方。在Winki的追蹤名單，可見她一直有follow姜濤，不過相反，姜濤就沒有follow她。

主播Winki擁有相當驕人的上圍，經常在社交平台分享性感照，造型帶點日本妹風格。近日她在網上大呻空虛，難道就是此話召喚了偶像姜濤？

今次姜濤𥄫女斷正，迅速登上討論區成為話題。有網民發現Winki社交平台有不少姜濤的照片，明顯是「姜糖」，又指姜濤向來有看粉絲社交平台的習慣，所以「偶像睇粉絲」一點也不出奇。

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【姜B緋聞】姜濤曬與黃曦誼貼頭合照 力撐緋聞女友Candy：沒有做錯任何事情

只有一段緋聞

姜濤入行5年至今只傳過一段緋聞，2021年傳出與曾經合作音樂微電影的對手、現年21歲的Candy Wong（黃曦誼）戀上，不過雙方否認戀情。

姜濤更不避嫌在社交平台晒出二人頭貼頭合照，標註了Candy並寫道：「一直被誤會，一直被攻擊。我知道這一行免不了這些，但至少不希望身邊的人因為我，而遭受到這種誤解和攻擊。這個小妹妹沒有做錯任何事情。」

▲ 姜濤曾與「YOLO女神」黃曦誼傳緋聞。（Instagram圖片）

Candy Wong原名黃曉文，後來改名黃曦誼。2019年參演ViuTV的音樂微電影《戀愛要在生日前》成為其出道作，在微電影中與姜濤及陳卓賢（Ian）合作而結緣，後來又為姜濤的MV《亞特蘭提斯》任女主角。

同年參演ViuTV 5周年台慶特別單元劇《YOLO的練習曲》被廣為認識，其後有份參演電影《夜校》。她亦獲不少品牌商戶留意，獲邀出席時尚活動及代言賣廣告。

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