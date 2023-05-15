  • 26°C
香港時間 : 2023515日 (週一) 12:51
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : COLLAR 母親節 MIRROR 新手爸媽 法言人 超市大搜查 30＋減肥 洪欣 Hello Hong Kong 兒童疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MIRROR成員】姜濤偷睇巨胸主播斷正　A0萬人迷曾與「YOLO女神」黃曦誼傳緋聞【多圖】

娛樂 12:26 2023/05/15

分享：

分享：

熱門 COLLAR 母親節 MIRROR 新手爸媽 法言人 超市大搜查 30＋減肥 洪欣 Hello Hong Kong 兒童疫苗

現年24歲的MIRROR「人氣王」成員姜濤，曾經公開表示從未拍過拖，還自揭鍾情日本妹。作為萬人迷偶像，竟是現今世代罕有的「A0」男孩，難怪感情方面零舍備受關注。

而近日，姜濤被爆偷睇一名巨胸主播的IG Story，𥄫女斷正。

【CHILL CLUB】RubberBand鼓手批評姜濤引熱議　泥鯭「花式玩命」再作回應

最新影片推介：劉江專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】劉江豁達面對生死願當大體老師　跑步養生讓人生馬拉松走得更遠

偷睇巨胸主播

一名巨胸主播Winki晒出一張IG Story報告的截圖，上面可見姜濤有份觀看其限時動態，留言寫道：「無啦啦睇，不過會令我心情Up」並強調沒有標註過對方。在Winki的追蹤名單，可見她一直有follow姜濤，不過相反，姜濤就沒有follow她。

主播Winki擁有相當驕人的上圍，經常在社交平台分享性感照，造型帶點日本妹風格。近日她在網上大呻空虛，難道就是此話召喚了偶像姜濤？

今次姜濤𥄫女斷正，迅速登上討論區成為話題。有網民發現Winki社交平台有不少姜濤的照片，明顯是「姜糖」，又指姜濤向來有看粉絲社交平台的習慣，所以「偶像睇粉絲」一點也不出奇。

    點擊圖片放大
    +15
    +14

【姜B緋聞】姜濤曬與黃曦誼貼頭合照　力撐緋聞女友Candy：沒有做錯任何事情

只有一段緋聞

姜濤入行5年至今只傳過一段緋聞，2021年傳出與曾經合作音樂微電影的對手、現年21歲的Candy Wong（黃曦誼）戀上，不過雙方否認戀情。

姜濤更不避嫌在社交平台晒出二人頭貼頭合照，標註了Candy並寫道：「一直被誤會，一直被攻擊。我知道這一行免不了這些，但至少不希望身邊的人因為我，而遭受到這種誤解和攻擊。這個小妹妹沒有做錯任何事情。」

姜濤曾與「YOLO女神」黃曦誼傳緋聞。（Instagram圖片）

Candy Wong原名黃曉文，後來改名黃曦誼。2019年參演ViuTV的音樂微電影《戀愛要在生日前》成為其出道作，在微電影中與姜濤及陳卓賢（Ian）合作而結緣，後來又為姜濤的MV《亞特蘭提斯》任女主角。

同年參演ViuTV 5周年台慶特別單元劇《YOLO的練習曲》被廣為認識，其後有份參演電影《夜校》。她亦獲不少品牌商戶留意，獲邀出席時尚活動及代言賣廣告。

    點擊圖片放大
    +18
    +17

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【CHILL CLUB】RubberBand鼓手批評姜濤引熱議　泥鯭「花式玩命」再作回應
16:21 2023/05/09
【CHILL CLUB】RubberBand鼓手批評姜濤引熱議　泥鯭「花式玩命」再作回應
【靚太安樂窩】一屋「姜濤教主樣」老公無投訴　「姜神粉」媽媽追星應援收納大全
21:00 2023/05/09
【靚太安樂窩】一屋「姜濤教主樣」老公無投訴　「姜神粉」媽媽追星應援收納大全
【CHILL CLUB】姜濤用衣服「隔空」回應批評　RubberBand泥鯭再以18字反擊
13:38 2023/05/10
【CHILL CLUB】姜濤用衣服「隔空」回應批評　RubberBand泥鯭再以18字反擊
【CHILL CLUB】泥鯭批評姜濤引罵戰　RubberBand發文道歉：尊重不同聲音
21:45 2023/05/10
【CHILL CLUB】泥鯭批評姜濤引罵戰　RubberBand發文道歉：尊重不同聲音
【MIRROR】泥鯭批姜濤引起爭議　RubberBand於社交網站致歉
21:53 2023/05/10
【MIRROR】泥鯭批姜濤引起爭議　RubberBand於社交網站致歉
MIRROR陳奕迅大馬開騷禁脫衣　馬來西亞旅遊注意五大禁忌
今日 10:34
MIRROR陳奕迅大馬開騷禁脫衣　馬來西亞旅遊注意五大禁忌

你可能感興趣

【CHILL CLUB】RubberBand鼓手批評姜濤引熱議　泥鯭「花式玩命」再作回應
16:21 2023/05/09
【CHILL CLUB】RubberBand鼓手批評姜濤引熱議　泥鯭「花式玩命」再作回應
【靚太安樂窩】一屋「姜濤教主樣」老公無投訴　「姜神粉」媽媽追星應援收納大全
21:00 2023/05/09
【靚太安樂窩】一屋「姜濤教主樣」老公無投訴　「姜神粉」媽媽追星應援收納大全
【CHILL CLUB】姜濤用衣服「隔空」回應批評　RubberBand泥鯭再以18字反擊
13:38 2023/05/10
【CHILL CLUB】姜濤用衣服「隔空」回應批評　RubberBand泥鯭再以18字反擊
姜濤 娛樂人物職業 演員 歌手 Mirror 緋聞 娛樂行業 主播 社交平台 ViuTV

最高瀏覽

【女幼教】「挖呀挖」靚女幼教師零濾鏡真面目曝光　被揭真實年齡已達40歲：原來是阿姨
12:59 2023/05/14
【女幼教】「挖呀挖」靚女幼教師零濾鏡真面目曝光　被揭真實年齡已達40歲：原來是阿姨
【智能背後】年邁伯伯不懂用自助點餐機 無人協助無奈捱餓離開餐廳
15:15 2023/05/13
【智能背後】年邁伯伯不懂用自助點餐機 無人協助無奈捱餓離開餐廳
【直播斷正】人妻放假屋企湊仔睇直播　驚見老公出軌攜小三遊樂園拍拖
15:45 2023/05/14
【直播斷正】人妻放假屋企湊仔睇直播　驚見老公出軌攜小三遊樂園拍拖