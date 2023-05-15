【農業科學】中大「根瘤菌」升空　冀保障國家糧食安全

▲ 林漢明帶領的團隊持續進行大豆研究達25年。（湯致遠攝）

香港中文大學農業生物技術國家重點實驗室主任林漢明及其的團隊所研究的大豆固氮菌菌株「根瘤菌」已於5月10日晚由「天舟六號」貨運飛船搭載升空，並順利到達中國空間站「天宮」。林漢明表示，作為本港首個於太空進行空間搭載實驗的農業研究項目，期待此次實驗可以提升國家大豆生產潛能，實現大豆的可持續發展。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

林漢明指，根瘤菌是一種能與豆科植物根部共生形成根瘤，並將空氣中的氮固定到土壤中供植物使用的細菌。大豆為根瘤菌提供有機質和能源，而根瘤菌則能將空氣中的分子氮轉化為氨及其化合物供植物寄主使用。

林指，大豆具有重要營養價值，蛋白質含量高達40%，油份含量16%-20%，提供全球約七成的植物蛋白和近三成植物油，是世界上除棕櫚油外第二重要的油。但中國的大豆嚴重依賴進口，自給率不足20%，林強調，此次實驗對於中國的糧食安全具有重要價值，並且通過根瘤菌的固氮作用，可減少化學肥料使用及二氧化碳排放，有助於中國實現碳中和目標，同時又有助於改善土壤環境，促進農業可持續發展。

他表示，此次研究團隊將根瘤菌菌株送上太空，利用空間搭載展開空間誘變和空間生物學研究，透過進行根瘤菌的艙內外實驗對比，探索根瘤菌在宇宙射線、微重力及高真空等特殊環境條件作用下產生的特殊變化。

他稱，此次在太空中進行實驗的根瘤菌菌株將會在6至8個月後隨著太空人返回地面，在返回後，科研團除了會分析根瘤菌的生理表現和遺傳特性，還會測試大豆與根瘤菌間的生物相互作用，將根瘤菌與大豆進行人工結合，從中挑選出具有更強抗逆能力、更優固氮能力及更高單位產量更高的大豆。林補充，由於中國的人口佔世界的兩成，但耕地面積僅有9%，因此提升大豆產量對於國家糧食安全有至關重要的作用。

林稱，此次是自己帶領的農業生物技術國家重點實驗室（中大）團隊，與航天神州生物科技集團及華潤科學技術研究所進行三方合作研究項目，此前團隊持續進行大豆研究達25年。更利用在香港的基礎研究成果，結合內地育種家的智慧，育成三種耐鹽耐旱的新大豆，在甘肅進行種植。他表示，未來希望能夠將大豆帶入太空，在太空環境下誘發變化，更好了解太空誘變的機理，並篩選有應用前景的新大豆種子材料。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：解青羽