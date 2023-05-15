【拉闊音樂會】江𤒹生x陳蕾x陳卓賢各展魅力　勁舞靚聲帶來視聽享受 【多圖】

▲ 「拉闊音樂會 江𤒹生 x 陳蕾 x 陳卓賢」

叱咤903主辦「拉闊音樂會 江𤒹生 x 陳蕾 x 陳卓賢」在昨晚（5月14日）完美落幕，AK、豹哥、Ian拿出看家本領之餘，又帶來不少新嘗試，打造出以一般的聯乘組合，實在是令人難忘！

大騷跳唱實力

Ian先唱《正式開始》，AK唱《特登》、陳蕾唱《娛樂人生》，3人唱畢即從舞台上的樓梯行至台中，為音樂會揭開序幕。

接著，身穿黑橙運動裝的AK首唱新作《Keep Rollin'》，以及《信之卷》、彈唱《三個字》，再度炒熱現場氣氛。

其後，AK與陳蕾合唱日文歌、《出走》、《相信一切是最好的安排》，Ian再獨唱《鯨落》、《再見寧靜海》，為樂迷帶來視聽享受。

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以歌聲溫暖樂迷

一輪熱血、有型的演出過後，三位歌手以acoustic方式唱出彼此的作品，再配上新的編曲，以深情的演繹穿透樂迷的心。

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勁舞連場

音樂會上的驚喜可謂「一浪接一浪」，三人跳唱MIRROR英文團歌《RUMOURS》、《REBOUND》，跳得相當整齊又各具魅力，獲得台下觀眾報以掌聲、歡呼聲！最後，音樂會以三人合唱的《熒光》作結。

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記者：陳淑霖

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