【川流不熄】劉德華首與大師久石讓合作　《慢慢》唱盡父愛心聲

▲ 劉德華跟日本殿堂級音樂大師久石讓，破天荒首度合作，為電影《川流不熄》創作宣傳歌曲《慢慢》。

劉德華自從誕下女兒後，音樂作品又上了另一層次，近日他跟日本殿堂級音樂大師久石讓，破天荒首度合作，為電影《川流不熄》一同創作宣傳歌曲《慢慢》。

新作由久石讓譜曲，華仔親自填詞，貴為大師級的久石讓要求相當嚴格，華仔揭對方最初非一口應承合作，並直言新歌令他在音樂上再行前一步。

電影《川流不熄》講述主角們三代之間的父子情，雖然華仔沒有參與演出，但得知久石讓老師會為電影配樂，感到非常驚喜。電影拍畢後，華仔被久石讓老師的音樂旋律觸動，故此主動邀請對方合作，促成這首電影歌曲誕生。

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由兒子變人父的感受

華仔指創作過程中，感受到久石讓老師對音樂的熱情以及對後輩的要求，「今次只是隔空合作，我都期待未來能與久石讓老師親身見面，因為我相信定能從藝術家身上找到值得學習的地方。我覺得若一個人能讓身邊的人加以學習，會是位很好的人生導師，今次合作令我在音樂上更進一步。」

華仔坦言自己由別人的孩子，轉變為父母，才能真切明白箇中感受，而久石讓老師看畢華仔的歌詞後便答允今次的合作：「當久石讓老師寫好旋律後，就說要我先填好詞讓他過目，他當時指未必一定給我唱。我特別用心創作《慢慢》這首歌詞，裡面很能夠表達出父子幾代之間的感情，因為每個父母都有爸爸媽媽，他們有了孩子後才能了解自己父母的感受。」

▲ 華仔為《慢慢》填詞，歌詞表達出父子幾代之間的感情。

讚久石讓作品夠童真

華仔非常欣賞久石讓老師創作的音樂，無論是以往經典的宮崎駿動畫主題曲，抑或關於真實生活的作品，都是充滿童真和生命：「久石讓老師的音樂，每一次都給我一種很貼近地球和生活的感覺，他會令你理解這個世界有高低、離合，但只要真心面對，世界就會美好。」

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