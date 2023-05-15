  • 26°C
香港時間 : 2023515日 (週一) 12:51
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : COLLAR 母親節 MIRROR 新手爸媽 法言人 超市大搜查 30＋減肥 洪欣 Hello Hong Kong 兒童疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【川流不熄】劉德華首與大師久石讓合作　《慢慢》唱盡父愛心聲

娛樂 12:06 2023/05/15

分享：

分享：

熱門 COLLAR 母親節 MIRROR 新手爸媽 法言人 超市大搜查 30＋減肥 洪欣 Hello Hong Kong 兒童疫苗

劉德華跟日本殿堂級音樂大師久石讓，破天荒首度合作，為電影《川流不熄》創作宣傳歌曲《慢慢》。

劉德華自從誕下女兒後，音樂作品又上了另一層次，近日他跟日本殿堂級音樂大師久石讓，破天荒首度合作，為電影《川流不熄》一同創作宣傳歌曲《慢慢》。

新作由久石讓譜曲，華仔親自填詞，貴為大師級的久石讓要求相當嚴格，華仔揭對方最初非一口應承合作，並直言新歌令他在音樂上再行前一步。

電影《川流不熄》講述主角們三代之間的父子情，雖然華仔沒有參與演出，但得知久石讓老師會為電影配樂，感到非常驚喜。電影拍畢後，華仔被久石讓老師的音樂旋律觸動，故此主動邀請對方合作，促成這首電影歌曲誕生。

最新影片推介：劉江專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】劉江豁達面對生死願當大體老師　跑步養生讓人生馬拉松走得更遠

由兒子變人父的感受

華仔指創作過程中，感受到久石讓老師對音樂的熱情以及對後輩的要求，「今次只是隔空合作，我都期待未來能與久石讓老師親身見面，因為我相信定能從藝術家身上找到值得學習的地方。我覺得若一個人能讓身邊的人加以學習，會是位很好的人生導師，今次合作令我在音樂上更進一步。」

華仔坦言自己由別人的孩子，轉變為父母，才能真切明白箇中感受，而久石讓老師看畢華仔的歌詞後便答允今次的合作：「當久石讓老師寫好旋律後，就說要我先填好詞讓他過目，他當時指未必一定給我唱。我特別用心創作《慢慢》這首歌詞，裡面很能夠表達出父子幾代之間的感情，因為每個父母都有爸爸媽媽，他們有了孩子後才能了解自己父母的感受。」

華仔為《慢慢》填詞，歌詞表達出父子幾代之間的感情。

讚久石讓作品夠童真

華仔非常欣賞久石讓老師創作的音樂，無論是以往經典的宮崎駿動畫主題曲，抑或關於真實生活的作品，都是充滿童真和生命：「久石讓老師的音樂，每一次都給我一種很貼近地球和生活的感覺，他會令你理解這個世界有高低、離合，但只要真心面對，世界就會美好。」 

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【12怪盜】MIRROR首部電影今開鏡　全員現身揭曉12子技能【多圖】
18:26 2023/05/03
【12怪盜】MIRROR首部電影今開鏡　全員現身揭曉12子技能【多圖】
【MIRROR】泥鯭批姜濤引起爭議　RubberBand於社交網站致歉
21:53 2023/05/10
【MIRROR】泥鯭批姜濤引起爭議　RubberBand於社交網站致歉
【CHILL CLUB】鏡頭背後的頒獎禮花絮　台上台下的MIRROR+COLLAR+ERROR+P1X3L【多圖】
19:21 2023/05/08
【CHILL CLUB】鏡頭背後的頒獎禮花絮　台上台下的MIRROR+COLLAR+ERROR+P1X3L【多圖】

你可能感興趣

【12怪盜】MIRROR首部電影今開鏡　全員現身揭曉12子技能【多圖】
18:26 2023/05/03
【12怪盜】MIRROR首部電影今開鏡　全員現身揭曉12子技能【多圖】
【MIRROR】泥鯭批姜濤引起爭議　RubberBand於社交網站致歉
21:53 2023/05/10
【MIRROR】泥鯭批姜濤引起爭議　RubberBand於社交網站致歉
【CHILL CLUB】鏡頭背後的頒獎禮花絮　台上台下的MIRROR+COLLAR+ERROR+P1X3L【多圖】
19:21 2023/05/08
【CHILL CLUB】鏡頭背後的頒獎禮花絮　台上台下的MIRROR+COLLAR+ERROR+P1X3L【多圖】
劉德華 宮崎駿 電影 歌手 爸媽心聲 歌曲 音樂 文娛藝術 日本

最高瀏覽

【女幼教】「挖呀挖」靚女幼教師零濾鏡真面目曝光　被揭真實年齡已達40歲：原來是阿姨
12:59 2023/05/14
【女幼教】「挖呀挖」靚女幼教師零濾鏡真面目曝光　被揭真實年齡已達40歲：原來是阿姨
【智能背後】年邁伯伯不懂用自助點餐機 無人協助無奈捱餓離開餐廳
15:15 2023/05/13
【智能背後】年邁伯伯不懂用自助點餐機 無人協助無奈捱餓離開餐廳
【直播斷正】人妻放假屋企湊仔睇直播　驚見老公出軌攜小三遊樂園拍拖
15:45 2023/05/14
【直播斷正】人妻放假屋企湊仔睇直播　驚見老公出軌攜小三遊樂園拍拖