【易通行】城隧5.21、獅隧5.28實施易通行　前一晚起分階段封路改道

▲ 城門隧道往沙田方向的「易通行」收費設備（龍門架）。（政府新聞處圖片）

運輸署今日（15日）宣布，城門隧道和獅子山隧道將分別於周日（21日）及下周日（28日），上午5時起實施「易通行」，屆時駕駛者可直接駛過收費廣場，透過「易通行」繳交隧道費，無須停車或排隊付款。



為配合實施「易通行」，城門隧道一帶將於周六（20日）晚上11時30分起分階段實施臨時交通措施。城門隧道來回方向將由周日凌晨4時30分至5時全線封閉，以便進行關閉收費亭設施，以及更改交通標誌和道路標記等工作。現場會加設交通標誌和道路標記，指示駕駛者。受影響的3條通宵巴士路線及1條專線小巴路線將改經大圍隧道、沙田嶺隧道及尖山隧道，經城門隧道來往荃灣及沙田的的士乘客可選乘市區的士。



至於獅子山隧道，臨時交通安排將於下周六（27日）晚上10時起實施。獅子山隧道來回方向及龍翔道來回方向往獅子山隧道的支路將由下周日凌晨4時30分至5時全線封閉。受影響的5條通宵巴士路線及6條專線小巴路線將改道行駛。



另外，運輸署提醒，「易通行」實施後曾使用青沙管制區（尖山隧道、沙田嶺隧道及大圍隧道）而未繳交隧道費的車主會於過隧道後的第七個工作天收到電子通知，提示他們必須在過隧道後的十四個工作天內繳交隧道費。車主收到有關電子通知後，請立即登入「易通行」網站或流動應用程式，查閱須繳付的隧道費並以信用卡繳費，或按指示產生繳費所用的二維碼，使用轉數快或到7-11便利店以現金補繳隧道費，他們亦可前往4個客戶服務中心及4個服務點繳費，逾期繳交會被徵收附加費。



同時，運輸署指車主亦可按其個人需要在「易通行」網站及流動應用程式，剔選或刪除收取電子通知的方式，管理所接收的電子信息。

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責任編輯：梁凱婷