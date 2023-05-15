【靚太安樂窩】插假花影響家居風水 建築大師：插假花不如甚麼也不插

▲ 家中不宜插假花。

許多許多年前，替美國華人電台AM1430，主持一個叫《玲玲林林半個鐘》的節目（林是林柏希，他做了兩年因時間不允許而退出了）。在香港做採訪及錄音，然後原汁原味傳到洛杉磯電台總部，由於很受歡迎又搞笑，前後做了七年，天天播出的。但後來，只有自己一人在香港找資料兼錄音，最終都請辭了。

記得曾經訪問建築師兼風水大師蔣匡文，請他向聽眾指點家居風水迷津。印象最深刻的，是他千叮萬囑不要在家裏插假花，要插就要插真的，否則，不如甚麼也不插。不過，辦公室則不受此限。

後來細想，假花可以插個十年八載，且容易積塵，對家人的健康會造成影響。至於鮮花，隔些天凋謝了，又要換上新的，不會有藏污納垢的問題，而且令一室明亮充滿生氣，遇上工作後的辛勞和一肚子氣的情況，打開家門看見象徵着朝氣的鮮花，人就消氣了。

老實說，抽空到花檔閒逛選花、替鮮花換水，既是情趣，也是運動。回到家裏，親手一花一葉的做起插花藝術來，可以發揮你隱藏着的藝術細胞。看着那一盆傑作，心就寬了，臉上就現出笑容來了。

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm