  • 26°C
香港時間 : 2023515日 (週一) 12:14
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : COLLAR 母親節 MIRROR 新手爸媽 法言人 超市大搜查 30＋減肥 洪欣 Hello Hong Kong 兒童疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【靚太安樂窩】插假花影響家居風水 建築大師：插假花不如甚麼也不插

休閒消費 11:49 2023/05/15

分享：

分享：

熱門 COLLAR 母親節 MIRROR 新手爸媽 法言人 超市大搜查 30＋減肥 洪欣 Hello Hong Kong 兒童疫苗

家中不宜插假花。

許多許多年前，替美國華人電台AM1430，主持一個叫《玲玲林林半個鐘》的節目（林是林柏希，他做了兩年因時間不允許而退出了）。在香港做採訪及錄音，然後原汁原味傳到洛杉磯電台總部，由於很受歡迎又搞笑，前後做了七年，天天播出的。但後來，只有自己一人在香港找資料兼錄音，最終都請辭了。

記得曾經訪問建築師兼風水大師蔣匡文，請他向聽眾指點家居風水迷津。印象最深刻的，是他千叮萬囑不要在家裏插假花，要插就要插真的，否則，不如甚麼也不插。不過，辦公室則不受此限。

童學園
【童學園】11歲蔡施齊神還原呂爵安浮誇朗誦　文武兼備人氣急升：興奮又尷尬

後來細想，假花可以插個十年八載，且容易積塵，對家人的健康會造成影響。至於鮮花，隔些天凋謝了，又要換上新的，不會有藏污納垢的問題，而且令一室明亮充滿生氣，遇上工作後的辛勞和一肚子氣的情況，打開家門看見象徵着朝氣的鮮花，人就消氣了。

老實說，抽空到花檔閒逛選花、替鮮花換水，既是情趣，也是運動。回到家裏，親手一花一葉的做起插花藝術來，可以發揮你隱藏着的藝術細胞。看着那一盆傑作，心就寬了，臉上就現出笑容來了。

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

撰文 : 李韡玲

相關文章

【家居風水】毋須請高人不必擺銅錢插竹　零成本營造好風水家居方法
09:00 2023/03/15
【家居風水】毋須請高人不必擺銅錢插竹　零成本營造好風水家居方法
【靚太安樂窩】9大行山用品隨時救你一命　行山裝備Check list+路線推介
11:14 2023/04/17
【靚太安樂窩】9大行山用品隨時救你一命　行山裝備Check list+路線推介
【靚太安樂窩】一屋「姜濤教主樣」老公無投訴　「姜神粉」媽媽追星應援收納大全
21:00 2023/05/09
【靚太安樂窩】一屋「姜濤教主樣」老公無投訴　「姜神粉」媽媽追星應援收納大全

你可能感興趣

【家居風水】毋須請高人不必擺銅錢插竹　零成本營造好風水家居方法
09:00 2023/03/15
【家居風水】毋須請高人不必擺銅錢插竹　零成本營造好風水家居方法
【靚太安樂窩】9大行山用品隨時救你一命　行山裝備Check list+路線推介
11:14 2023/04/17
【靚太安樂窩】9大行山用品隨時救你一命　行山裝備Check list+路線推介
【靚太安樂窩】一屋「姜濤教主樣」老公無投訴　「姜神粉」媽媽追星應援收納大全
21:00 2023/05/09
【靚太安樂窩】一屋「姜濤教主樣」老公無投訴　「姜神粉」媽媽追星應援收納大全
風水 香港

最高瀏覽

【女幼教】「挖呀挖」靚女幼教師零濾鏡真面目曝光　被揭真實年齡已達40歲：原來是阿姨
12:59 2023/05/14
【女幼教】「挖呀挖」靚女幼教師零濾鏡真面目曝光　被揭真實年齡已達40歲：原來是阿姨
【智能背後】年邁伯伯不懂用自助點餐機 無人協助無奈捱餓離開餐廳
15:15 2023/05/13
【智能背後】年邁伯伯不懂用自助點餐機 無人協助無奈捱餓離開餐廳
【直播斷正】人妻放假屋企湊仔睇直播　驚見老公出軌攜小三遊樂園拍拖
15:45 2023/05/14
【直播斷正】人妻放假屋企湊仔睇直播　驚見老公出軌攜小三遊樂園拍拖