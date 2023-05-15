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【公司清盤】蕭定一旗下公司被頒令清盤　庭上披露涉10億債務

社會 11:43 2023/05/15

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蕭定一早前曾於高等法院現身。（資料圖片）

中國創意數碼娛樂有限公司（前稱HMV數碼中國集團有限公司）主席蕭定一，早前遭入稟呈請清盤，清盤聆訊今（15日）於高等法院進行。呈請人於庭上表示，指答辯人欠債累積共10億元，呈請人佔約42%，故要求法庭頒令清盤，法官經考慮後頒令清盤。
 
呈請人萬鈦投資有限公司，答辯公司為中國創意數碼娛樂有限公司（前稱HMV數碼中國集團有限公司、中國3D數碼娛樂有限公司、龍彩娛樂集團有限公司及Emperor Entertainment Group Limited）。

呈請人於庭上指出，答辯公司就重組方案呈交文件，惟答辯公司欠債共涉10億元，呈請人佔約42%，認為重組方案無望，因此要求法庭頒令清盤；其餘債權人亦支持申請。

答辯公司則要求押後清盤呈請，以作進一步商討。法官經考慮後，拒絕押後申請，並頒下清盤令。

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記者：林育慧

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