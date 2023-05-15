【食用安全】家中自來水驚現腥臭「月經血塊」　供水廠回應：水質正常

▲ 男子開家中水喉水驚現月經狀腥臭「血塊」，供水業者解釋：水管生鏽的水。

自來水中有雜質並不稀奇，但若出現「血塊」則實在嚇人。一名男子在給家中魚缸放水時，水喉竟流出如月經血塊般的紅色異物，十分詭異。

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綜合内地媒體報道，居於福建泉州的業主高先生，上周四（4日）在家中給魚缸放水，結果水管突然流出「月經血塊」一樣的紅色異物，並有很重的血腥味。高先生的父親表示，此前從未遇過這情況，懷疑是否藻類。但高先生認為不太可能「藻類有紅色的嗎？而且還很腥」。

高先生於是向物業管理處反映情況。5月6日，物管稱經詢問後，只有高先生家的水管流出「血塊」，小區水塔檢查過也沒發現異常。物管又解釋，水流進住戶家前，會經過多層過濾網，所以不太可能會流入這種異物；如果一家有紅色異物，其他家也肯定有。

事後，物管聯繫供水廠處理，而對方則指水質正常。工作人員稱，此前未有遇到類似問題，需要經過詳細檢查才可查清問題。不過，有從事供水業人員表示，紅色異物可能是「生鏽水」：

水管長時間沒用容易生鏽，放出來的水就像血塊一樣紅紅的，那是生鏽的水。

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網民直呼恐怖

事件公開後引起熱議，網民紛紛表示恐怖，並認同紅色異物確實很像月經血塊，「我剛剛馬桶的月經就是這樣」。甚至有人提出陰謀論，「沒看過新聞嗎，有個人殺了人，屍體丟在自來水廠的水池裡……」

對此有人反駁，居民樓用水是經樓房供水系統多次過濾，不可能有血塊流出來。所以明顯不是血，反而像是魚蟲類微生物。

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責任編輯：羅嘉欣