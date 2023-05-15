【母親節】被出軌爸爸要求陪情婦過母親節 港男嬲爆拒絕：真係傻傻地

▲ 出軌爸爸厚面皮，竟然要求個仔同小三過母親節，真係傻傻地！

母親節當然要好好孝敬媽媽啦！有港男上網發文，指出軌的爸爸竟要求他與情婦食飯慶祝母親節，港男對爸爸的要求非常反感，怒斥「叫我陪小三過母親節，老豆真係傻傻地！」，他更揚言若爸爸再打電話來要求他陪情婦，他就與爸爸斷絕聯絡，父親節都不陪他過。

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該港男日前在香港討論區發文，主題是「老豆想我陪佢小三過母親節」，他稱爸爸有婚外情，與媽媽離婚已有1年多，他則與媽媽同住，爸爸則遷往與「小三一齊住」。

他爸爸近日竟致電給他，要求母親節跟他與情婦一齊食飯慶祝，作為兒子的港男梗係嬲爆，

我完全唔想去，母親節當然就係同自己阿媽好好慶祝啦！而我都book好晒餐廳買好晒母親節禮物，想畀阿媽知道雖然佢老公出軌對佢咁衰，但做仔嘅一定會永遠都咁愛佢、陪住佢。

港男又指，之前的中秋節，其父也想他跟小三一齊食飯過節，不過今次更過分，竟然叫他跟小三過母親節，令他非常氣憤，

老豆真係傻傻地！阿媽我就得一個，只會同我阿媽過母親節！

港男斷然拒絕爸爸的過分要求，並表示爸爸再要求他陪小三，便會跟他斷絕聯絡，父親節也不會跟他過，

老豆聽完冇聲出，我會唔會講得過份左少少呀？

貼文一出，即掀起熱議，網民一致認為港男沒有做錯，「我覺得你做得岩呀！個小三對你好好咩？做咩要同佢食飯」、「又唔係你阿媽,做乜要去？叫佢自己生一個出來同佢慶祝！」、「你做得好好，而家又唔係父親節。母親節，梗係陪自己母親，點解要去陪母親嘅情敵」、「基本上呢個父親都可以唔認，毫無家庭責任！！唔見冇眼屎乾淨」，有網民更指港男的爸爸很自私，「得罪啲講句，樓主老豆好自私，有乜可能同小三慶祝唔同自己阿媽慶祝，你老豆咁都講得出真係令人好無言。」

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責任編輯︰王明芳