【乘風2023】蔡少芬組「期間限定」女團跳唱歌《以愛為囚》　Ada壓力爆煲崩潰灑淚

內地大型音樂競技節目「浪姐」第四季《乘風2023》，上周首播即創下佳績，不僅打破四季以來的最高收視。

新一集在昨日（5月14日）播出，節目中33位引領風騷的實力女星分成九組進行首次公演的PK戰，期間蔡少芬（Ada）與趙麗娜、汪小敏、卡捷琳娜（凱麗）組成「期間限定」女團表演跳唱歌曲《以愛為囚》，當中Ada在排練時被歌詞及舞步考起，壓力爆煲，崩潰痛哭。

與隊友似家人

向來性格率真的Ada，在節目開播曾表示：「說實話唱歌跟跳舞真的不是我的菜，你們不會相信我有多大壓力！」究竟Ada有幾大壓力？新一集節目中，她與隊友趙麗娜、汪小敏、卡捷琳娜（凱麗）為《以愛為囚》排練時，各人各自努力地背誦歌詞及舞步，Ada亦不例外，她一邊面壁，一邊念念有詞，可是總是忘記歌詞，於是Ada表現愈來愈焦急。

而且她更自我責難地說：「得嗰4句，完全都唔記得，真係白痴！」隨後Ada指：「我老了，我希望自己能夠不要拖累別人，我亦不想看見自己很爛的表現，就是爛泥扶不上牆那種，我也希望自己變成一個強大的人，但現在還不夠強大。」

Ada愈練愈沮喪，更突然壓力爆煲痛哭，其他隊員見狀即上前安慰她，平時表現硬朗的Ada，一下子成為我見猶憐的「姐姐」，伏在汪小敏身上痛哭地說：「怎麼這樣難，好辛苦，生仔都冇咁辛苦。」

雖然Ada十分傷心，但亦不忘貪靚本色，痛哭過後，隨即補妝整理眼捷毛，十分惹笑；而「發洩」過後，再加上隊友們的鼓勵，其情緒漸漸平伏，再次排除萬難，投入排練。

Ada說：「覺得好幸運，她們很看我，她們每一個都有好可愛小妹妹的感覺，但把我變成小妹妹照顧。」對於隊友的愛，Ada直言感覺好像一家人，暖在心頭。

表現獲觀眾肯定

Ada等人組成的「期間限定」女團，以一身白色露腰裝上陣第一次公演，並跳唱歌曲《以愛為囚》，期間四人表現令人眼前一亮，而Ada表現亦很對辦，未有半點甩漏。

她們的演出不僅獲得全場觀眾歡呼，亦獲其他組的「姐姐」大讚，表演過後，如釋重負的Ada即展現搞笑本色，向觀眾說：「大家見到我，知道我是一個唱跳歌手。」

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