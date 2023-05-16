【潛眠叛變】催眠是心理學中常被提及話題 拆解催眠風險與假記憶體綜合症

▲ 當潛意識被植入了一些虛假或錯誤的記憶，這樣眼前的現實世界就會被改觀！

筆者最近看了一套很燒腦的懸疑電影《潛眠叛變》，故事講述探員Danny在調查一系列銀行劫案的過程中，發現一名如幽靈般的危險男子，驚覺案件和此人竟與其失蹤女兒有關！在靈媒Diana 的協助下，他嘗試追查並拆解箇中謎團，二人最終穿梭於現實與夢境之間追查真相。

催眠和心理暗示是心理學中常被提及的話題，它們都是通過影響人的意識和潛意識，來改變他們的思維和行為。由於催眠本身帶有神秘色彩，因此不少電影也會借用催眠作為橋段，從而令劇情變得更加迂迴曲折。

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催眠的功能

在催眠狀態下，暗示能進入我們內心深處，影響個人潛意識，如果催眠師給予積極正面的暗示，當然對身心靈產生健康正面的影響，相反如果催眠師給予一些消極負面的暗示，就會得出相反的結果。

在親子技巧方面，有些父母會經常惡意批評子女，這其實是負面暗示的一種，當這些批評重複地出現，久而久之，子女的自信心就會被打消，成為一位自卑的人。催眠在現實生活中有著廣泛的應用，例如可以幫助人們戒煙、減肥、減壓、增強自信心等。

此外催眠也被用於治療精神疾病，例如焦慮症、抑鬱症、創傷後壓力症等。在戲中催眠師對不認識的人發出負面暗示，然後導致不同的危險行為甚至反社會現象。但在戲中催眠師讓被催眠的人看到一個不存在的世界，這又是什麼回事？

催眠的風險

要知道催眠本身也存在一些風險，例如它能導致「假記憶體綜合症」 (False Memory Syndrome)，所謂「假記憶體綜合症」就是指人們產生虛假記憶的情況，即他們對過去的事件產生了錯誤的記憶，這些記憶可能是幻想、誤解、誤導或者是刻意植入的。

在戲中催眠師刻意向被催眠的人發出無中生有的暗示，當潛意識被植入了一些虛假或錯誤的記憶，這樣眼前的現實世界就會被改觀。當人們對虛假記憶產生強烈的信仰時，他們可能會否認現實，拒絕接受真相，甚至與現實脫節，此外人們也可以對虛假回憶產生負面情緒或自我否定。

電影的啟示

因此假如想進行催眠治療，務必要選擇有專業培訓和認可的治療師，至於要怎樣做才能避開負面暗示？或要怎樣才能破解假記憶體綜合症？或許電影《潛眠叛變》能給予觀眾一個答案。至於催眠能否真的能「催」毁現實？是電影將催眠神化了？還是真有其事？筆者還是不予置評！

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文章獲林震醫生授權轉載