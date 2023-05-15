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【大離婚日】阿田演林日曦新作大獲好評　田蕊妮伴杜汶澤歷盡高低恩愛如昔

娛樂 13:18 2023/05/15

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熱門 COLLAR 母親節 MIRROR 新手爸媽 法言人 超市大搜查 30＋減肥 洪欣 Hello Hong Kong 兒童疫苗

田蕊妮演出的獨腳戲《大離婚日&mdash;&mdash;妻》大獲好評。

由林日曦創作、田蕊妮演出的獨腳戲《大離婚日——妻》所有門票已售罄，視后田蕊妮一人分飾多角的演出大獲好評，並宣布將於公演完成10天後即時重演，讓更多觀眾可入場觀賞。

唱得又演得的田蕊妮於謝票時分享夫妻相處之道，阿田與丈夫杜汶澤自1999年開始拍拖，二人一起走過不少高山低谷，恩愛如昔。

【好人好事】田蕊妮台灣遺下銀包護照失而復得　阿田大讚：台灣最美麗風景是台灣人

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門票售罄加場重演

《大離婚日——妻》叩好又叫座，林日曦昨天（14日）於IG宣布表演即將重演，

【人類史上最快舞台劇重演】

謝謝觀眾口碑帶動！
田蕊妮獨腳戲《大離婚日——妻》門券一票不剩！
現決定公演完成10日後即時重演！
5月17日10am快達票正式開賣
睇過又鍾意嘅觀眾，可以同朋友介紹返。

【聖荷西謀殺案】田蕊妮首次主演舞台劇獲好評　莊梅岩朱栢謙為重返劇院而感動

（IG圖片）

田蕊妮分享婚姻觀

田蕊妮於第五場演出後，現場觀眾拍爛手掌又為她歡呼，氣氛甚好。

她於完騷後親自跟觀眾謝票，感觸地答謝觀眾的來臨，又笑言看得見觀眾的反應，很享受在舞台上演出。

今次的舞台劇以婚姻作主題，她建議夫妻可一對對入場觀看，並希望大家觀看後有所反思。

期間有現場觀眾大叫「一齊離婚」，阿田有感而發：「接受對方嘅不完美，一齊贏婚姻呢場比賽。」

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共渡高山低谷

田蕊妮與杜汶澤於1999年開始拍拖，並於2005年結婚，不過二人的感情路曾出現波折，攜手共渡高山低谷才走到今天。

亞視出身的阿田初出道已與萬綺雯、張文慈和陳煒被封為四大花旦，而當時為男朋友的杜汶澤則為大配角，不過仍然無阻二人在一起。

（IG圖片）

杜汶澤曾染賭癮+出軌

曾染上賭癮的杜汶澤試過賭輸數百萬元並連夜逃到台灣避債，當時的田蕊妮考慮過放棄這段感情，卻不忍心在最壞之時離開對方，選擇與阿澤一起努力賺錢償還賭債。

2005年，準備迎聚田蕊妮的杜汶澤尚未修心養性，被田蕊妮發現他出軌，且更大爆曾經試過捉姦在床，不過阿田最終選擇原諒對方，繼續與阿澤在一起。

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田蕊妮伴丈夫抗病魔

杜汶澤其後確診患上罕見病──米勒費雪症候群，此病會令他有機會出現四肢癱瘓的情況，更甚是會窒息致死。

田蕊妮得悉丈夫的病情後日夜到醫院照顧他，最終阿澤在太太的悉心照顧下康復。

杜汶澤經常指自己欠太太的債一輩子也還不清，而田蕊妮則表示這些年才領悟到的婚姻之道。

記者：梁樂欣

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