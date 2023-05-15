【令人心痛】45歲男接子女放學突心臟病發猝死 生前1句話竟成遺言

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馬來西亞一名男子日前到學校接孩子放學時，卻因心臟病發猝逝。死者妻子稱，丈夫曾告知她，為她和孩子買了保險，如不幸先走，就用保險金還清所有債務，豈料這番話竟成了丈夫遺言。

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綜合當地媒體報道，據死者39歲妻子稱，院方的解剖報告知指，45歲死於心臟病，而在事發時，她和丈夫買了準備做生意的材料，然後坐在車内等孩子放學，期間丈夫突然抽筋，她立即走出車外求救，丈夫隨即被送院搶救，惟延至當日下午2時許已無生命跡象。

死者妻子續稱，丈夫前完全沒有不適，但丈夫告訴她，已為她和孩子購買保險，如自己不幸先走，就用保險金清還所有債務，餘款就給妻子和孩子用，豈料這番話竟變成丈夫遺言。目前死者已安葬。

香港心臟專科學院前院長陳藝賢曾接受TOPick訪問時指出，引發猝死有3大原因：

腦部問題，例如：腦中風、腦出血。

心臟猝死，例如：心律不正、惡性心跳。

肺部大動脈或細血管撕裂，或突然出現血栓情況。

他表示，根據研究，每天睡眠時間少於6小時，則被視為睡眠不足。根據荷蘭2013年一項研究指出，睡眠不足的人士，患心血管疾病的風險增加15%。

心血管疾病有年輕化趨勢

另外，台灣立達診所副院長、急診專科醫師周孫立指出，心血管疾病有年輕化趨勢。當中可能與肥胖、捱夜、過勞、作息不正常、吸煙等不良生活習慣有關。

發作時，症狀包括胸骨下方、後方或心前區短暫陣發性疼痛，像是脹氣疼痛、心燒灼感、重物壓在胸口上，甚或出現類似針扎的嚴重胸痛感。而這些疼痛可擴散至下巴、肩背頸或上臂。

不過，醫生續指，根據臨床經驗觀察，有15%冠狀動脈阻塞患者，從未出現過胸痛症狀，而首次發作就是心肌梗塞，死亡率高達50%。

隱性心臟病可致睡夢中猝死

養和醫院心臟科專科醫生陳良貴曾於TOPick撰文表示，隱性心臟病患者平日並無明顯徵狀，病徵可突然發生及來得嚴重，甚至可以在運動、駕駛、睡夢中毫無預警下猝死，令人措手不及。

隱性心臟病高危因素：

家族成員有相關心臟病病史，尤其家人60歲前已有心臟血管狹窄或心臟病問題；

吸煙；

體重過重；

三高（高血壓、高膽固醇、高血糖）；

睡眠窒息症等

每款手錶所跟的機芯亦有規定，上網亦可輕易找到。打開底蓋後，看見機芯上一個長方形框著的就是機芯型號。

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責任編輯︰王明芳