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【誤導警員】女銀行家疑注射肉毒桿菌針後身亡　89歲醫生涉誤導警員續保釋12月再訊

社會 12:28 2023/05/15

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被告李宏邦今到九龍城裁判法院應訊。（梁錦麟攝）

89歲整形外科醫生李宏邦涉於2018年，在診所內為52歲女銀行家注射肉毒桿菌(Botox)，女銀行家其後昏迷，送院後不治。李被控企圖誤導警務人員等共21項罪名，今（15日）於九龍城裁判法院再提堂。控方申請將案件押後，以待被告另涉高院一案之發展，裁判官將案件押後至12月19日再訊，被告續准保釋。

被告李宏邦（89歲，醫生），被控2項企圖誤導警務人員罪、12項沒有備存有關危險藥物的登記冊罪，以及7項沒有以附表1指明的格式備存有關危險藥物的登記冊罪。

控方於庭上指出，被告另涉的高等法院一案已排期於2024年4月開審，並於2023年12月作案件管理聆訊。控方申請將案件押後，以待另案之進一步發展，另不反對被告保釋。辯方不反對押後，另提出保釋申請，裁判官將案件押後至12月19日再訊，被告續准保釋。

控罪指，被告於2018年11月11日，在尖沙咀堪富利士道格蘭中心的「李宏邦美容整形集團」，聲稱女子張淑玲於當日下午因哮喘病到訪他的診所，分別企圖誤導高級警員劉樹生及警署警長方志強。被告另於同日同地，沒有根據《危險藥物規例》記入所供應的19項藥物，包括含有配西汀、咪達唑侖、氯胺酮、甲基苯丙胺的注射劑，以及含有安定、氟硝西泮的藥丸等每一分量的真實資料。

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記者：梁錦麟

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