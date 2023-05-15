【邏輯最重要】小三數學題「5X8=40」被老師說錯誤 行内人曝關鍵：概念很重要

最近有網友在網路論壇「reddit」中分享小學三年級姪子的數學題目，上面寫著「金太太要給每個家庭5公斤白米，總共給了8戶家庭，請問她總共給了多少白米？」姪子看完題目，便在底下空格處寫上「5X8=40」，結果被老師打叉。不少網友看後都百思不得其解，更有人認為是老師太攰改錯了，後來經內行網友指出竅門，大家才恍然大悟。

根據新加坡傳媒報道，據該名網民發文表示︰「在我侄子的作業簿上發現了這個錯誤。我缺少測量單位 (kg)，但 8x5 和 5x8 是怎麼回事？」他說理解最後答案沒有寫上量詞是不對的，但不知道為什麼「5X8=40」是錯的，而且老師還堅持要改成「8X5」才行。

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網民以為老師改錯

文章引起廣泛議論，不少網友都不明所以，留言︰「這兩個有什麼差別啊，看不懂，是我脫離國小數學太久了嗎？」、「是在玩文字遊戲嗎」、「不是只有少了單位量詞嗎」。有些網民更指老師可能因為太攰改錯︰「老師可能太累了，不小心改錯題目」、「除了單位以外，其他沒有錯誤的地方吧，老師可能需要來杯咖啡」。

▲ 最近有網友在網路論壇「reddit」中分享小學三年級姪子的數學題目，被老師打叉，引來網上熱話。

不過有教師網民代數學老師平反，他指出學生在學乘法時，前後順序是教學的重要環節，題目是指8個家庭各分到5斤米，故一定是8X5，不能5X8︰「因為是8份5公斤的米，所以不能寫成5X8」、「儘管兩者給出的答案是一樣的，但在學習初期，了解基本乘法概念的差異很重要，8的5倍和5的8倍概念不同」。

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