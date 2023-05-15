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【紅事變白事】男子婚禮上熱舞突心臟病發　當場暈倒送院搶救不治【附猝死前6種徵兆】

健康 15:32 2023/05/15

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男子婚禮台上熱舞突覺不妥坐下，身體後倒心臟病發猝死。

猝死前可能毫無徵兆，令人防不勝防。近日，印度一名男子參加侄女婚禮時，在台上與親戚一起跳舞盡興，未料，他突然感覺不適坐下，隨後整個身體往後倒。現場的人趕緊將他送往醫院急救，但因心臟病發搶救不治。

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綜合外媒報道，該名來自印度恰蒂斯加爾邦的男子Dilip Raujkar於5月4日參加侄女的婚禮，與眾人一起跳舞狂歡、慶祝。從影片中可見，Dilip與新娘、新郎以及其他親戚一起在舞台上跳舞，他踩著節拍揮動雙手、轉圈舞動，表情亦相當開心和興奮。

但沒過多久，Dilip疑似感覺不適，突然停下了動作，隨後坐在舞台上，然而突然身體向後倒下，嚇壞在場的人。Dilip立馬被送往醫院，但經過搶救，最終因心臟病發仍宣告不治。

據報道，印度曾發生過多次類似事件，一名32歲的男子早前在婚禮跳舞時，心臟病發死亡；另一名60歲的婦女去年突然暈倒在婚禮的舞台上，據稱因心臟病發作去世。

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拆解6種猝死徵兆

台灣家庭醫生陳欣湄曾分享，其實人在猝死前身體會一些警號，當出現以下徵兆，就要特別留神，並前往醫院檢查。

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陳欣湄特別提到，其實很多人在猝死前都是「無症狀」，這種猝死是突發性，亦是最恐怖的。她提醒若身體出現異常，即使狀況輕微，也不要輕視，有任何不適應盡早前往醫院求診。

香港心臟專科學院前院長陳藝賢曾接受TOPick訪問時指出，引發猝死有3大原因：

  • 腦部問題，例如：腦中風、腦出血。
  • 心臟猝死，例如：心律不正、惡性心跳。
  • 肺部大動脈或細血管撕裂，或突然出現血栓情況。

他表示，根據研究，每天睡眠時間少於6小時，則被視為睡眠不足。根據荷蘭2013年一項研究指出，睡眠不足的人士，患心血管疾病的風險增加15%。

心血管疾病有年輕化趨勢

另外，台灣立達診所副院長、急診專科醫師周孫立指出，心血管疾病有年輕化趨勢。當中可能與肥胖、捱夜、過勞、作息不正常、吸煙等不良生活習慣有關。

發作時，症狀包括胸骨下方、後方或心前區短暫陣發性疼痛，像是脹氣疼痛、心燒灼感、重物壓在胸口上，甚或出現類似針扎的嚴重胸痛感。而這些疼痛可擴散至下巴、肩背頸或上臂。

不過，醫生續指，根據臨床經驗觀察，有15%冠狀動脈阻塞患者，從未出現過胸痛症狀，而首次發作就是心肌梗塞，死亡率高達50%。

隱性心臟病可致睡夢中猝死

養和醫院心臟科專科醫生陳良貴曾於TOPick撰文表示，隱性心臟病患者平日並無明顯徵狀，病徵可突然發生及來得嚴重，甚至可以在運動、駕駛、睡夢中毫無預警下猝死，令人措手不及。

隱性心臟病高危因素：

  • 家族成員有相關心臟病病史，尤其家人60歲前已有心臟血管狹窄或心臟病問題；
  • 吸煙；
  • 體重過重；
  • 三高（高血壓、高膽固醇、高血糖）；
  • 睡眠窒息症等

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責任編輯：羅嘉欣

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