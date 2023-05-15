【產後調理】心疼太太誕女辛苦食胎盤補身　台男星親自烹調：第一次吃人肉

▲ 男星親自烹煮胎盤讓妻子補身。

坊間流傳食「胎盤」可以補身養顏，台灣藝人班傑與太太近日迎來女兒，班傑聽說胎盤是珍貴中藥材，因此特別留下，更親自烹煮為妻子補身，夫婦品嚐後形容，胎盤外貌像鴨血，吃下去有黏土的口感，沒有腥味。

▲ 太太在5月12日誕下女兒。（IG圖片）

台灣藝人班傑去年12月宣布泰國華僑太太Cindy懷孕喜訊，兩人的女兒在本月12日出生，班傑全程陪產，他心疼太太在水中生產2小時，慶幸最終母女平安，他親自幫女兒剪臍帶，一家三口趕及慶祝第一個母親節。

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班傑聽說吃胎盤可以幫助產後復原和催乳，因此請醫護人員將太太的胎盤和臍帶交給他。他在昨日（14日）母親節於IG上載了烹調胎盤的影片。他先將胎盤洗淨切件，然後汆水，把切好的三色椒、洋蔥、薑落穫炒香，然後把已汆水的胎盤放下去一起炒，加入鹽和黑椒調味就完成。

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其後，班傑跟太太一起品嚐，並分享口感，他形容胎盤跟鴨血很像，有一點黏土的口感，像是腳筋跟豬肝綜合體。

第一次吃人肉，一直想說可以煮嗎？沒煮過這個，我第一口有點怕怕，那種感覺像外國人嘗試吃豬血糕。

太太則表示，本以為腥味會很重，但吃後發現沒有腥味，「這（胎盤）比較好吃，脆脆的。」

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婦產科醫生：質疑邏輯和成效

胎盤是一個隨著胚胎出現的特別器官，在分娩後就會脫離子宮，台灣婦產科醫生蘇怡寧曾於facebook專頁發文指，人肉被消化分解後，「一樣就是碳水化合物、蛋白質、脂肪、礦物質、維生素」，所以在科學上為可吃的，但就反問「你會吃嗎？」同時指出胎盤亦為一種人的組織，再問道「你會吃嗎？」

醫生指出等同平日「吃啥補啥」的理論，未有證實吃豬肝、豬腦可以補人肝、人腦，質疑吃自己胎盤補身的邏輯及成效。他強調，如果真的要吃，就一定要煮熟，並幽默地猜測胎盤口感像牛雜裡的牛肺，還建議「順便臍帶也可以一起，四神湯不錯」。

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責任編輯：王明芳