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【及時救命】孕婦行樓梯智能手錶突發警號　揭患致命疾病意外逃死劫

兒童健康 13:58 2023/05/15

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熱門 COLLAR 母親節 MIRROR 新手爸媽 法言人 超市大搜查 30＋減肥 洪欣 Hello Hong Kong 兒童疫苗

有孕婦行樓梯後智能手錶突發警號，揭患致命疾病及時救一命。

孕婦要特別留意身體狀況，以保障自己和胎兒健康。英國有孕婦早前行樓梯後，手上戴著的智能手錶突然發出警號，她大感不妙，求醫後發現患病，更有致命危機，幸有智能手錶救回一命。

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【湊得輕鬆啲】5歲Sheldon癌逝半年　媽媽化悲傷為力量︰最怕忘記

心率達每分鐘154下

據英國《鏡報》報道，來自蘇格蘭的24歲準媽媽Rebecca McManus發現，自己行上兩段樓梯後呼吸困難，但她以為因有氣喘問題，以及懷孕22周所致。當她坐在沙發上休息時，看到手上的Apple Watch閃過一個警告，指她的靜止心率異常，已躍升至每分鐘154下（bpm），而正常的靜止心率應為每分鐘60至100 bpm之間。

Rebecca被緊急送往醫院，最終被診斷患肺栓塞，肺部因有兩個血栓，導致血管阻塞，因而呼吸困難，這是一種危及生命的疾病。她正在服用血液稀釋劑，感到疲倦和氣喘。她憶述當時心率為140 bpm超過10分鐘，就好像一直在做運動一樣，直到她站起來感到頭暈，才知道心率已上升到154bpm。她表示︰

如果不是因為我的Apple Watch，我不會意識到自己身處危險之中。它救了我的命！

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她於4月30日曾因不適而到過醫院的急症室，接受血液檢查、胸部X光檢查和心電圖檢查。醫生推斷她的症狀只因胎兒推入她的橫膈膜，之後請她回家。3天後，她行樓梯頭暈發作和高心率未能消退，再度求醫才證實有血栓。

懷孕期患血栓有風險

孕婦患血栓的風險更高，如果不及時治療，可能導致中風、心髒病發作甚至死亡。Rebecca得悉真相後也被嚇怕了︰

我可能會在幾個月內死去，還以為我的症狀是因懷孕而起。一個血塊足以致命，而我帶著兩個血塊走來走去……

幸好及時發現，母嬰沒有出現大問題，她調整身心準備迎接新生兒。

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責任編輯︰王明芳

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