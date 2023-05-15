【靚太安樂窩】經歷一事從補習老師轉做環保花藝師　永續花藝助沉澱思緒治療身心靈

▲ 母親節收到鮮花後，可以花點心思用來自製飾品，既環保又可長久收藏心意。

接收鮮花，代表收穫心意。但鮮花保鮮期有限，扔掉它難免會不捨。其實只要花點心思，就可以長久收藏讓愛意細水長流。今集《靚太安樂窩》有環保花藝師Hidy和大家分享永續花藝的好處、DIY乾花擺設做法及成功製作乾花心得。

工作轉型 投身花藝師

▲ Hidy笑言，當時認為花朵只有消閑性質，但每次藝術製作後，會漸漸變為欣賞每種花的特性及種植方法，更享受和自己相處機會。(越玲瓏攝)

自幼酷愛手作，讀書時期修讀藝術系的Hidy，畢業後卻因補習工作擱置成立手作室的念頭。當年朝9晚11、馬不停蹄地工作，令她缺乏休息、沉澱自身時間。

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Hidy在一次機緣巧合下到宴會場地回收鮮花，當時估計手上幾個黑色大垃圾膠袋，應該可帶走所有花。但大肆收集後，臨走時回頭一看，當下情景令她印象深刻。

全場原封不動，好像我沒有採摘過一樣，當刻完全醒覺，好想讓物件重新獲得意義，而不是躺在堆填區裏。

▲ 工作室滿佈乾花製品及飾物。(越玲瓏攝)

自此之後，她決定由零開始學習認識花藝，並留意鮮花棄置問題。因緣際會下更開設工作室，除希望提供地方及材料讓有心人盡情創作外，更想大家給自己一個放空機會、減壓放鬆。

當全神貫注創作時，你可以忘卻煩心的事。完成作品後，領悟到隨遇而安，學會放慢，學會自我療癒都是人生課題。

永續花藝創作

▲ Hidy表示成為花藝師後，最感動是透過Craft Jamming認識很多充滿愛、善心的人。在相處中，大家都有所得着。另外，亦驅使她進修室內設計，精益求精。(越玲瓏攝)

Hidy表示現時花材來源分別來自: 喜慶場合回收花、活動場地或工作坊佈置等，環保之餘，亦可以把喜悅傳遞開去。

她續指，在尋求創作靈感時，大家除了要擁有永續設計概念外，亦要多觀察及分析，多勇敢嘗試，不要怕失敗，總可定下屬於自己的風格主題。

而大家在家中DIY創作乾花時，可視乎不同花材或製作品的成色形態而選擇乾製方式，如倒吊風乾、直插花樽風乾及壓花法，都可以製造復古感較重的黃、橙及淺紅色。另外，想完整保存顏色及花型，可採用砂乾法以乾燥砂烘乾，不過難度較高，不建議在家使用。

5步輕鬆在家DIY乾花

▲ 完成品。(圖片由受訪者提供)

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1. 拆開花束的包裝，45度角修剪花腳。

2. 去除花葉後，準備一個水深約3cm的花樽，將花朵放在水中。

3. 揀選適合做乾花的花朵，一分為二後將花瓣去掉，令花身變薄。

4. 準備白色廢紙和幾本書，將花朵平放在白紙上，放入書本內。

5. 利用書本重量把它壓實，放在家中比較乾爽的角落，進行壓花。

注意:由於春夏季天氣較潮濕，壓花時間需要三至四星期; 冬天較乾燥，大概需時兩星期即可。

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15個成功壓花貼士

▲ 擺放花朵時，一個花頭向上，一個花頭向下，而且盡量將平放，因為擺放的狀態直接影響製成品。 (越玲瓏攝)

處理鮮花前，必須清潔雙手及消毒用具，防止細菌滋生。

修剪花腳時，建議使用花鉸剪，或普通文具鉸剪代替。

浸水部份，必須剪掉花葉及花腳，以防滋生細菌及發臭。

將花朵養到新鮮飽滿，就可做乾花。

揀選合適做乾花的花朵時，切忌選擇水份較多的花類如: 桔梗花、白合。

如新手嘗試自製乾花，可以選擇滿天星，因為是100%成功。

如花朵體積過大，需為其一分為二及去掉花瓣「瘦身」。

完整的花瓣，不要棄掉，可以用來做壓花。

一分為二時，必須慢動作及小心。

花朵呈扁平狀態，就可以壓花，因為擺放的狀態影響製成品。

擺放花朵時，花頭與花頭之間不能重疊，最好一個花頭向上，一個花頭向下，而且盡量將平放。

建議用白紙當廢紙，因為有色紙張會影響製成品。

花朵長度不能長過書本，如果過長必須修剪。

可以一星期打開書本檢查一次，切忌經常打開檢查。如發現汁液，必須印乾，再放上乾淨的紙上。

放在通風而不被陽光直射的地方有助保存顏色。

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責任編緝：張懿慧