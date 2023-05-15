【日本旅遊】九州豪斯登堡夏祭活動　首度放天燈設河畔酒吧【內附連結】

▲ 豪斯登堡將在7月舉行「光與運河的夏日節目」，將會在場內放天燈。（相片來源：PR Times）

位於九州長崎的主題樂園豪斯登堡，將於7月起舉行夏季特備活動「光與運河的夏日節目」，屆時將會放上大量天燈，亦首次在河邊設置露台位，並有向日葵盛放，加上海灣派對、光之王國及煙花大會等，暑假去九州不容錯過。

「光與運河的夏日節目」將由7月7日至9月10日舉行，最矚目是世界首個「Spectacle Lantern Night Show」，在歐洲街道上演一場夜燈匯演，燈籠會在水面上升起，在夜空之中飄浮，加上華麗壯大的投影、音樂及特製煙花配合，場面夢幻。

而在河邊的餐廳亦會首度開設「運河Terrace Bar」，旅客可以在室外的露台上，一邊欣賞美景、享受貢多拉藝人的現場音樂表演，一邊品嚐美酒及美食，氣氛如身在威尼斯。

豪斯登堡最著名的花海，夏天會換上向日葵，廣闊的花田上共有兩萬朵，與蔚藍的夏日天空及風車，田園風景如畫般美麗。另外還有海灣夜騷、光之王國燈飾、花火大會以及可邊看煙花邊玩水的花園泳池等多項夜晚活動。

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豪斯登堡

地址：長崎縣佐世保市豪斯登堡町1-1

開放時間：9am - 9pm

入場費：成人7,000日圓（約404港元）、中學生6,000日圓（約346港元）、兒童4,600日圓（約265港元）、學齡前兒童3,500日圓（約202港元）、長者 5,000日圓（約288港元）

記者：張頌婷