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【患難見真情】新婚1年半妻子遇車禍變植物人　深情丈夫守候31年等不到奇蹟：命運太殘酷

食用安全 13:41 2023/05/15

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新婚1年半妻子遇車禍變植物人，深情丈夫守候31年等不到奇蹟。

意大利一對夫妻於1990年結婚，未料新婚僅1年半，妻子卻遭遇車禍，不幸變成植物人，在她昏迷的30多年時間，丈夫幾乎每天到醫院探望，可惜最終亦等不到奇蹟出現，妻子在上周三（10日）因心臟驟停離世。

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綜合外媒報道，米里雅（Miriam Visantin）和安傑洛（Angelo Farina）在20多歲時認識並墮入愛河，他們於1990年6月結婚，可惜翌年的平安夜，米里雅遭遇恐怖車禍，當時她的汽車在結冰的路面上失控，撞向電線桿，導致頭部重創，陷入昏迷。

事故發生後，醫生告訴安傑洛，他的妻子有可能活不過當晚，但最終仍奇蹟生還，不過卻慘成植物人。安傑洛一心決定留在妻子的身邊，直到她生命的最後一刻，「我娶她時，發誓與她同甘共苦」。

在這段日子，安傑洛幾乎每天都去醫院探望妻子，他直言未曾後悔，即使再次回到過去，也會選擇這樣做。

直到今年，米里雅因胸腔積液轉院治療，可惜終在5月10日因心臟驟停離世。安傑洛表示，妻子這些年來受了很多苦。

現在她終於能平靜地上天堂，當悲劇發生，我們才結婚1年半，我們還年輕，有很多計劃，她很喜歡，命運對她太殘酷了，她不應遭遇這些事。

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責任編輯：羅嘉欣

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