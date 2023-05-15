【相撲聖殿】由水著女優轉型當演員　寺本莉緒憑Netflix劇人氣急升【多圖】

▲ 寺本莉緒憑Netflix新劇《相撲聖殿》而人氣急升。

Netflix日本新劇《相撲聖殿》女主角寺本莉緒，在劇中飾演男主角一之瀨亘女友「七海」，憑此角人氣急升，其IG粉絲人數增至25.9萬。

寺本莉緒在《相撲聖殿》飾演陪酒女郎，所以不乏性感造型上陣，大晒驕人身材派福利，成功搶盡焦點勁吸睛。當中更與飾演相撲選手的男主角一之瀨亘有接吻場口，令不少粉絲直呼羨慕！

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擁G Cup上圍

現年21歲的寺本莉緒本是水著女星，於2018年奪得「Miss Magazine」亞軍榮銜後入行。

身高152cm的她嬌小玲瓏，擁有G Cup豐滿身材，加上甜美臉孔、招牌笑容，成功俘虜不少宅男成為女神。

寺本莉緒當年以17、18歲之齡加入寫真界，於2020年推出一本在美國洛杉磯取景拍攝的寫真集後，火速在行內走紅。

父兄共浴+裸睡習慣

寺本莉緒曾在訪問中透露，從小會與父親及哥哥一起浸浴，直到小學。父親和哥哥在家中僅穿內褲，而她亦自爆有裸睡的習慣，就算穿衣也只是單薄的衣服，一切以舒適為主。

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