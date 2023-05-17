【超市大搜查】不飽和脂肪助維持心血管健康　營養師推薦9款護心堅果醬

▲ 不飽和脂肪助維持心血管健康，營養師推薦9款護心堅果醬。

不少人早餐吃方包都會搽醬，但同時又怕吃得多會膽固醇超標，不用擔心！「Nutri Life 營養顧問中心」註冊營養師陳司卓（Sally）推薦9款堅果醬選擇，有助維持心血管健康。

最新影片：

Sally表示，大部份堅果醬含不飽和脂肪，屬於「靚油」，有助維持心血管健康。但切記，要選擇無添加棕櫚油 / 氫化植物油的堅果醬品牌，否則進食過量可導致高膽固醇。而減肥人士更不可食過量，因為1湯匙堅果醬約90kcal，已約半碗飯熱量；建議每次最多用1茶匙。

另外，如果想搽厚厚一層醬，Sally建議選用低脂花生粉，只要加適量的水，攪拌均匀就會成為花生醬；還有朱古力味可以選擇。這種做法，味道比一般花生醬淡一些，但勝在分量夠多、蛋白質含量更高。

即了解9款健康護心堅果醬：

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

內容獲「Nutri Life 營養顧問中心」授權轉載。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：張沛