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【超市大搜查】不飽和脂肪助維持心血管健康　營養師推薦9款護心堅果醬

食用安全 18:33 2023/05/17

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熱門 全民造星V 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

不飽和脂肪助維持心血管健康，營養師推薦9款護心堅果醬。

不少人早餐吃方包都會搽醬，但同時又怕吃得多會膽固醇超標，不用擔心！「Nutri Life 營養顧問中心」註冊營養師陳司卓（Sally）推薦9款堅果醬選擇，有助維持心血管健康。

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活得健康啲
【活得健康啲】8年來放棄休假做1對1陪診義工 IT爸爸不求回報：做義工已是習慣

Sally表示，大部份堅果醬含不飽和脂肪，屬於「靚油」，有助維持心血管健康。但切記，要選擇無添加棕櫚油 / 氫化植物油的堅果醬品牌，否則進食過量可導致高膽固醇。而減肥人士更不可食過量，因為1湯匙堅果醬約90kcal，已約半碗飯熱量；建議每次最多用1茶匙。

另外，如果想搽厚厚一層醬，Sally建議選用低脂花生粉，只要加適量的水，攪拌均匀就會成為花生醬；還有朱古力味可以選擇。這種做法，味道比一般花生醬淡一些，但勝在分量夠多、蛋白質含量更高。

即了解9款健康護心堅果醬：

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內容獲「Nutri Life 營養顧問中心」授權轉載。

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責任編輯：張沛

欄名 : 健康專家專欄

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