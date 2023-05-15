【周杰倫演唱會】尾場何超蓮風雨捧場　周董加送母親節歌曲

▲ 周杰倫完成七場演出。

周杰倫7場《嘉年華世界巡迴演唱會2023香港站》昨晚在中環海濱圓滿完成最後一場演出，雖然因天雨關係，觀眾要花較長時間入場，開場時間亦比延後廿多分鐘，但亦無損熱烈氣氛。捧場嘉賓包括甄子丹夫婦、胡楓、姜大衛、李琳琳、戴祖儀、吳若希、姚子羚、周家蔚、霍啟剛、郭晶晶、何超蓮等。

▲ 何超蓮

周董更通過現場的大屏幕跟修哥打招呼，指修哥與他一樣是1月18號生日，邀請修哥即場點歌，修哥以普通話回應：「甚麼歌也可以。」身邊的甄子丹則說：「我幫修哥點歌《千里之外》。」

昨晚下着連綿夜雨，但觀眾人數絲毫不減，在中環海濱碼頭外更站滿近兩萬人收聽周董的現場演出。

尾場點唱，一位00後女生獲選為幸運兒，周董趁母親節送上《聽媽媽的話》，另外一位老外粉絲生日亦獲周董邀請合唱，幸運歌迷說：「謝謝媽媽讓我出生在周杰倫時代，永遠愛你周杰倫。」

周董也不忘為眾母親送上祝福：「母親節快樂。」在唱完最後一曲，周董亦表示感謝香港的歌迷，希望下次再見。

完騷後，周董隨即在其IG留言感謝粉絲，而是次在香港的7場演出，香港歌迷難以撲飛，故懇請周董趕快再來紅館開騷呢！