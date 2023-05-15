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【adidas】搵BLACKPINK力谷經典波鞋銷路　傳因YEEZY 斷交30年來首錄虧損

休閒消費 16:02 2023/05/15

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自從宣布與Kanye West斬纜，adidas 2023年首季度虧損5億歐元（約42億港元），品牌立即找來長年好友BLACKPINK打造「HOME OF CLASSIC」救亡。（圖片:品牌提供、Getty Images）

因去年Kanye West負面消息和言論不斷，以致不少品牌紛紛割蓆，損失有幾慘重視乎同呢位神級潮人關係有幾深。好似adidas可以話「好嚴重」嚟形容，2015年開始Kanye West同adidas聯乘合作推出Yeezy，呢對一代鞋王演變成長賣長有系列，直到上年10月宣布斷交並將Yeezy相關產品下架，在adidas公布 2023 年第一季度業績就反映晒出嚟，比虧損近 4 億歐元，《彭博社》（Bloomberg）報導： 「這將是Adidas 30 年來首次出現虧損。」

唔怪得今年同超好友關係的BLACKPINK年度廣告 ,要4女（Jisoo 、Jennie、Lisa和Rose ）穿上黑白背心、露肩上衣力谷 adidas 多款經典波鞋，如Superstar、Campus同Forum等系列，更以「Home of Classics」做主題，弦外之音梗係谷親生仔好過啦。

在廣告片中，Jennie是打頭陣出場，穿墨綠色Campus。（圖片：Youtube@adidasKorea）

不過日前adidas 行政總裁 Bjørn Gulden 正式宣布會重新發售 Yeezy相關聯乘產品，更同Kanye West傾掂數，對方仍可得到 15%利潤，而品牌亦將部分收益捐贈畀非營利組織同曾經「得罪過」嘅機構，呢招都算達到雙贏。雖然官方一直唔肯披露有幾多存貨，不過有波鞋達人已整好個list，單是今年已合共有15對Yeezy排住隊上架，各位波鞋迷要留意啦！

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記者：黃鑑江

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