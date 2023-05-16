【人間有情】22歲孕婦早產緊急入院　4名男子產房外爭當爸爸背後有洋葱

▲ 四名男子在產房門外焦急等候。

根據北京傳媒報道，中國有一名年輕孕婦入院準備生子，不料當她進入產房時，竟然有4名男子都自稱是孩子的父親，讓醫生和護士不知所措。

▲ 年輕孕婦早產緊急送院。

綜合内地傳媒報道，22歲的趙姓名產婦未到預產期，但事發當天她突然感到陣痛，被緊急送院。經過7個小時的宮縮，趙婦終於入了產房生產，當時產房門外有4名男子焦急等待，其中一名白衣男子更激動到當場哭起來。

孩子其後平安出世，當護士詢問誰是孩子的父親時，4名男子竟異口同聲，走上前自稱是孩子的父親，他們對小趙都表現關心，完全沒有爭風呷醋的情況。

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丈夫不幸殉職

幾經追問，原來4名男子都是趙婦任職消防員丈夫的同事，他們都自稱是孩子的爸爸，皆因小趙丈夫之前執勤不幸殉職，由於覺得小趙處境可憐，便齊齊當孩子的乾爹，希望日後幫助小趙及孩子的生活，令她與孩子不用孤苦伶仃。

▲ 四名男子在產房門外焦急等候。

▲ 得知母子平安，白衣男子激動痛哭。

原來事件早發生在2020年6月，只是最近才被當地媒體報道，人間有情，昔日消防員手足情深，更無私照顧同袍的孤寡，令人感動。這個故事感人至深，4名消防員的行為讓人們感到敬佩，他們充分展現了人性中最善良、最溫暖的一面。

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