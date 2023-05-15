【迪士尼業績】迪士尼樂園按年蝕$21億收窄12%　6月中起每周營運6至7天

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迪士尼度假區今日（15日）公布 2022 財政年度業績。受制新冠疫情令旅遊業和營運環境持續艱難，總入場人次按年增長 22%至 340萬。淨虧損較上一個財政年度收窄 12%至 21 億港元。樂園宣布6月中起樂園會增加營運日至每周6至7天。

香港迪士尼的總入場人次主力靠本地遊客入場，錄得 22%增長至 340萬。全年業務收人上升 31%至22 億港元。未扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利有 11%的改善至負8.61 億港元，淨虧損亦相對上一個財政年度收窄 12%至 21 億港元。樂園本地賓客的入場人次•以及「奇妙處處通」（年票)會員人數•繼上年後再度創歷史新高．均較上個財政年度增長 22%。

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度假區酒店的整體人住率則上升3個百分點至 24% ，這反映了各項因素，包括欠缺入境旅客，及迪士尼好萊塢酒店因翻新計劃而暫停營運。年度酒店使用率則為78%。樂園人均消費及每房顧客消費分別錄得11%及 7%的增長。

除了在 2022 財政年度推延收取專利權費，華特迪士尼公司對香港迪士尼的周轉信貸從 2022年 11月起由 21 億港元增至 27億港元。

此外，香港迪士尼會檢視巿場狀況並適時調整其樂園營運模式，由6月中起，樂園會每星期6天或７天營運，以配合賓客需求，讓賓客有更多機會享受這個世界上最快樂地方的奇妙體驗。

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記者：陳麗娜