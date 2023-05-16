全港最大型「課外活動節暨教材及用品博覽」 逾百場活動x多元學習教材 助發掘孩子興趣與潛能

還有2個月就放暑假，不少父母都會藉着這個漫長的假期，為孩子編排好一連串的暑期活動。但面對坊間眾多選擇，真的會感到無從入手！想給孩子最好的，就不可錯過將於5月19日至21日舉行的第二屆「課外活動節暨教材及用品博覽2023」，博覽不單雲集了不同類型的教育中心和教材提供者，讓家長可直接與參展商溝通作深入了解，會場內更特設逾100場精彩表演、比賽、講座和工作坊，等讓家長透過互動平台，一同發掘孩子的興趣與潛能，向着多元發展路向邁進。

求學不是求分數，時代變遷，除書本上的知識外，孩子更需要從小培養多元化學習，而作為家長，更需要發掘孩子的專長、興趣和潛能加以栽培，從而加強他們在學術、知識上的發展。為了讓一眾家長可以透過更直接、簡單的渠道和方法進行溝通，為孩子找到最合適的課外活動和教材，展覽集團有限公司特別為全港 12 歲以下的幼稚園學生、小學生、教師，以及希望小朋友有多元化發展之家長舉行「課外活動節暨教材及用品博覽2023」，希望透過這個大型平台，讓家長能夠深入了解課外活動市場趨勢及未來文化藝術之發展，同時可以跟不同的參展商溝通，為孩子挑選最合適的課程和教材。



9大主題區 助了解課外活動趨勢



今年的課外活動節暨教材及用品博覽將會劃分成9大主題區域，不同區域均設有不同主題的互動平台如設文化藝術、音樂發展，連同體育運動、科學探索、學術認知、品格培養、生活社交、社會公益及玩樂遊蹤，透過不同平台，家長可深入了解不同課外活動的特點及其未來發展，亦可從中為孩子尋找最合適的課程、興趣、體驗與教材等。

▲ 今次博覽會雲集了不同類型的教育中心和教材提供者，家長可以更直接了解不同課程和教材特色，為自己的孩子尋找最合適的選擇。

逾100場精彩活動 更設有20呎巨型三角龍打卡



大會更安排了逾100場精彩活動如比賽、工作坊、講座等，其中講座環節更特別邀請了行業專材和資深校長分享寶貴意見，而表演項目則有「伯樂音樂學院歌唱分享會」、詠春攻房開心樂匯演、兒童空手道表演、結他大匯演、兒童魔術表演、兒童歌舞劇表演等。還有各項緊張刺激的比賽如JERVIS小學三人籃球邀請賽、TAMIYA迷你四驅車亞洲盃—港澳選拔賽、樂霸流行歌唱大賽2023《踢館賽》、新東方親子創意壽司比賽等，同樣不能錯過。

家長還可以和小朋友一同試玩各類課外活動，親身體驗不同活動的樂趣。喜歡動手做小手作的，亦可以報名參加「傳統文化工藝——迷你港式花牌工作坊」學做傳統迷你港式花牌，一同享受親子時光。展覽另一亮點是「侏羅紀草原」，20呎高、結合STEM元素的巨型三角龍將會亮相與大家合照打卡留念，記得把握機會與龍合照！

▲ 場內特設愈百場比賽、表演、工作坊和講座，節目豐富多彩。

課外活動節暨教材及用品博覽2023

展覽地點：香港會議展覽中心展覽廳1ABC

展覽日期：2023年5月19至21日（星期五六日）

門票售價：

HK$30（持長者卡/傷殘人士證/1米下小童免費入場）

開放時間：

5月19日 (星期五)：10:00－19:00

5月20日 (星期六)：10:00－19:00

5月21日 (星期日)：10:00－19:00

（每日閉館前30分鐘停止發售/換領入場券）

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(特約)