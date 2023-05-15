【47人初選案】曾形容功能組別制度敗壞　林景楠指受社會氣氛影響用字強硬

▲ 「阿布泰」創辦人林景楠（右）。（資料圖片）

民主派初選案今（15日）續，已認罪的「阿布泰」創辦人林景楠，今應辯方傳召以從犯證人身分作供。林作供時定義自己為非建制派，林解釋曾稱功能組別制度敗壞而不會參選進出口界，因為只有少數合資格的建制選民可投票。林今指，當時受社會氣氛影響，而用了「咁強硬嘅字眼」。林又承認其後改戰新東初選落敗，重返「敗壞」的功能組別參選。

已轉任控方證人的認罪被告林景楠，今應辯方要求出庭接受盤問。在何桂藍的代表大律師Trevor Beel盤問下，林供稱，沈旭暉於2020年3月聯絡他，邀請他參選功能組別，但當時他理解與初選無關。

辯方向林展示其證人供詞，指林曾提及初選。林今於庭上指，相信是警員「輸入錯咗」初選兩字，而他當時沒有即時糾正，重申沈完全沒有提及初選事宜。林續稱，同月4日宣布參選功能組別進出口界，並出席了功能組別的會議，討論參選立法會的人選。林重申會上沒有談及初選，並指印象中沒有討論民主派當選後要做的事。

林確認於同年6月18日，他在Facebook發文提名何桂藍參與初選，兩天後再發文指「面對制度敗壞」，他決定不會參選立法會功能組別進出口界選舉。

被問及「制度敗壞」的意思，林解釋，因有很多地區選民不能於功能組別投票，「敗壞」是指功能組別一直只有小眾、指定或合資格選民才可投票。林續指，進出口界選民基本上是商會成員和建制人士，他同意只有建制派才能於該界別獲勝。被問到會否形容當時的自己是民主派，林供稱會定義其為非建制。

法官陳慶偉問及，林指的不公是因為功能組別的選民多為建制派，續指法律界選民大多是民主派，而民主派常當選，問及林是否認為法律界選舉敗壞？林表示，當時有見建制派於連續4屆在沒有競爭下當選，而且要成為進出口界選民並不容易，林又指使用「敗壞」一詞，因受當時的社會氣氛影響，才用上「咁強硬嘅字眼」。

林又確認，他在棄選進出口界同日宣布參選新東初選。法官李運騰關注，林將與其支持的何桂藍有競爭。林承認當時自己「政治觸覺都幾差嘅」，林續稱於新界東長大，加上其有7間分店位於該區，常與市民溝通，故選擇在該區參選。

林承認轉戰新東初選後落敗，法官李運騰問及林為何重返「敗壞」的進出口界。林解釋因獲友人游說，「既然無人參選，而我有資格參選時，不如試一試啦」。林稱，自己最終獲得10票提名參選，惟指該界別約有數千名選民，認為自己勝算不大。

林已作供完畢，聆訊下午續。

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記者：陳曉欣