【童樂居案】涉拍打及拉扯4名幼童　50歲前職員否認4虐兒罪受審

▲ 涉拍打及拉扯4名幼童，50歲前職員否認4虐兒罪受審。（資料圖片）

「童樂居」虐兒案累計34名職員被控，其中50歲前女職員涉襲擊4名不足3歲的兒童，包括拍打頭部及拉扯手腳。女職員早前否認4項虐兒罪，案件今（15日）於九龍城裁判法院開審。閉路電視片段顯示，被告疑突然衝前拍打女童頭部，後再推其頭部。被告自辯時稱，因女童在疫情下親吻男童嘴而立即阻止。

女被告陳綺雯（50歲），報稱幼兒工作員，否認4項看管兒童的人虐待或忽略兒童罪。控罪指，被告於2021年12月11日至21日，在旺角砵蘭街童樂居內，身為年滿16歲而對2歲女童V、2歲男童B、3歲男童F，以及1名身份不詳的兒童負有管養及照顧責任的人，而故意襲擊上述4名兒童，其方式相當可能導致他們受到不必要的苦楚。

控方於庭上播放涉案閉路電視片段，當中顯示被告疑於童樂居洗手間內拍打男童B的頭部，以致B險些跌倒，被告又疑於廁格內拍打及拉扯男童F。被告另於活動室內拍打不知名兒童頭部，令其頭部向前傾。

片段又顯示被告照顧約20名小朋友期間，疑突然衝前拍打女童V頭部，令V頭部向前傾，被告再用手推女童V的頭部，令V向後傾。

被告自辯稱，她於童樂居工作27年，基於喜愛小朋友而選擇這份工作。被告指，童樂居服務的小朋友均來自社會上一些沒有能力照顧孩童的家庭，當中涉及父母濫藥、虐兒或有精神問題等。

被告指，過往曾有家長持刀私自接走小朋友，故此一般職員均害怕小朋友發生意外及損傷，因職員便須接觸他們的家長。

被告續稱，案發時看到女童V親吻旁邊男童的嘴，考慮到當時疫情嚴重，於是立即阻止，並指當時的力度不足以弄傷V，V亦沒有表現痛苦。

被告又指，由於男童F於案發時打算扯下衣服鈕扣，由於被告害怕F吞下鈕扣，於是捉着F的手。被告又解釋當時上下搖擺F的手約9秒，旨在令F對此有深刻印象，以防事件日後再次發生。

被告不認同控方所指，她曾大力捏F以致F站起。被告解釋當時只是緊緊捉着F的手，並沒有捏F，又指F當時有叫喊，但在被告鬆手後便停止，被告形容F當時屬受責備下的哭喊。

聆訊下午續。

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記者：梁錦麟