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【澳門打卡點】澳門teamLab將推3組新作品　6月1日亮相

社會 15:30 2023/05/15

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熱門 COLLAR 母親節 MIRROR 新手爸媽 法言人 超市大搜查 30＋減肥 洪欣 Hello Hong Kong 兒童疫苗

漂浮的花園──花朵與我同根同源，花園與我合為一體。（teamLab 提供）

由澳門威尼斯人和來自東京的國際跨域藝術團隊teamLab聯手打造的藝術地標「澳門teamLab超自然空間」將於6月1日起呈獻三組全新作品空間。

三組全新常設作品空間包括「漂浮的花園 ── 花朵與我同根同源，花園與我合為一體」、「無相之雲，雕塑與生命之間」和「EN TEA HOUSE」(茶屋）。此外，「光之雕刻 - 平面」系列將揭曉新面貌，令觀賞體驗更具沉浸感；而「自律抽象畫，從宇宙到自身存在的連續現象」將替代現有的「生命是黑暗中呼應的光芒」。

漂浮的花園──花朵與我同根同源，花園與我合為一體

 

這組作品是由超過8,000朵蘭花構建而成的互動花園。蘭花在半空中綻放，彷彿漂浮在空中。當訪客靠近蘭花簾幕時，花朵會慢慢漂浮上升，形成空間。當進入由花朵形成的空間後，升起的蘭花會在身後緩緩下降。而在作品空間中與他人相遇時，各自的空間會互相連接，形成一個新的空間。這組作品反映了禪宗花園的概念，讓觀者與花朵融為一體。

蘭花被認為是一種為無土生長而進化的花，且極富多樣性。沒有土壤對植物來說是非常惡劣的環境，但許多蘭花卻適應了無土的環境。蘭科植物也因此被認為是在進化的最後階段出現的，且至今仍在不斷多樣化。同時，蘭花與授粉昆蟲共同演化的事例也被廣泛認知，蘭花會改變其自身散發的花香濃度以配合授粉昆蟲夥伴的活躍時間。因此，花香在早晨、中午、傍晚、夜間之間不斷變化。作品中的蘭花較吸引夜行性昆蟲，所以晚上所散發的高濃度花香是作品精髓之處。

無相之雲，雕塑與生命之間

這個巨大的白色團塊形成的雕塑，猶如超越了質量的概念一般，既不頂天也不立地，靜靜地漂浮在空間的正中。這個漂浮的雕塑存在的輪廓是模糊的，它既可以被粉碎變得更小，也可以粘在一起變得更大。人們可以將身體沉浸到這個雕塑中，即使被人們破壞，它們也會如同生命一樣自我修復。但當團塊被破壞到超過它自我修復範圍的上限時，它也會像生命一樣，因為來不及修復而漸漸崩潰。

無相之雲，雕塑與生命之間。（teamLab 提供）

EN TEA HOUSE

在 EN TEA HOUSE，觀賞者可欣賞「綻放在茶碗裡那無限宇宙中的花朵」。茶碗中倒上茶後，茶中會不斷綻放花朵。當觀賞者拿取茶碗，花朵就會飄散而花瓣則會延展到茶碗之外。只要茶碗之中還有茶水存在，花朵就會不斷地綻放盛開。如果茶被飲盡的話，作品也就不復存在。而根據茶碗中茶水量的不同，茶水面積大小也會不斷改變。配合著這個變化，所誕生花朵的大小也會跟著改變。當茶水從茶碗之中濺灑而出時，該處也同樣會綻開花朵。

EN TEA HOUSE。（teamLab 提供）

光之雕刻 - 平面

一個巨大的光之雕塑空間出現在空中，不斷躍動蛻變。這個沉浸式藝術作品目前僅於澳門teamLab超自然空間展出，並將於6月1日揭曉新面貌。

自律抽象畫，從宇宙到自身存在的連續現象

這個互動藝術作品由無數個光點組成，每個光點都有其獨特的明暗與色相周期。彼此靠近的光點之間會出現同步現象，彼此靠近的光點的明暗節奏和色相會逐漸接近。訪客若接觸這些光點，光點的明暗與色相周期就會產生變化變得各不相同，之後彼此靠近的光點間的明暗節奏和色相會再次逐漸接近。

同步現象是指不同的節奏之間相互影響從而變得一致。譬如，掛在牆上的兩個掛鐘的鐘擺擺動會逐漸同步。眾多螢火蟲聚集在一棵樹上時，會同步閃爍並產生更大的光亮。

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記者：黃穎津

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