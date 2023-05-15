【聲生不息】莫文蔚竇靖童合唱成高潮　Karen跟老公行山瘦身

▲ 莫文蔚竇靖童合唱。

莫文蔚這陣子忙於為《聲生不息·寶島季》錄映，之前首度登場的她，開場演唱自己的首本名曲《忽然之間》就揭起現場氣氛，觀眾感動尖叫激動，最近一集更精彩，Karen 就和王菲的女兒竇靖童合唱，覺得年紀輕輕有個性的她不單歌藝不俗，更很有音樂才華。

節中中她跟17年後再度合作的那英，演唱蔡健雅《十萬毫升淚水》，下半場和竇靖童合唱，Karen 成為節目中有史以來的金曲大滿貫大贏家，果然是金曲天后。

▲ 聲生不息·寶島季

最後Karen更為張信哲的一組成為當晚全場贏的一方，那英也站出來對Karen笑說：「我跟你講，就是因為你來了，然後他們就得獎了」。

節目後台中，張信哲私下笑說當年Karen 初到台灣時已是很紅實力的靚女歌手，想跟她合作的男歌手隊排長長輪不到他，想不到今次終有機會與這位幸運星合作，非常開心。

節目中莫文蔚美侖美煥的服裝襯上弗爆的身型，更是吸睛的焦㸃，每一集的演出，多套華麗服飾令觀眾仿如在看時裝表演。

Karen更keep fit 有道，平時除做運動，更不時和老公Johannes去行山，是二人愛情不減的原因之一，今次比賽Johannes 亦專誠陪同老婆一起前往打氣，難怪Karen 工作時也甜蜜蜜，節目組也感受到karen 帶來的幸福幸運呢!