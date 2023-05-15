【區會改革】譚香文：支持政府改革建議　籲民主派勿杯葛選舉

▲ 當局舉辦一連兩場「完善地區治理建議方案」簡介會。（資料圖片）

民政及青年事務局今早舉辦一連兩場「完善地區治理建議方案」簡介會，公民黨前成員、黃大仙區議員譚香文表示，尊重政府改革區議會，又稱要獲取足夠提名不難，更稱希望民主派人士盡最大努力參選，指杯葛選舉對香港不利。

簡介會今早在北角社區會堂舉行，當局邀請了各區區議會正副主席、滅罪委員會、防火委員會正副主席，以及「關愛隊」隊長等人參加出席。

最新影片推介

譚香文在會後表示，支持和尊重政府改革區議會的建議，指在新機制下，自己認識三會的朋友，因此想要獲取提名不難。她又希望民主派、愛國愛港溫和人士，可以盡最大努力出來參選，又指希望民主派不要如2021年般杯葛整個選舉，認為會對香港不利。

她又稱，會議期間，有區議員提出方案，建議重劃選區後服務人口大增，選區開支上限如何調理等問題，政制及內地事務局局長曾國衞、民青局局長麥美娟主亦就問題作出正面回應。譚香文引述回應指，會因應眾區議員關注的問題作出詳細研究，制定相關基準。

大埔區議會主席毛家俊則批評，簡介會以抽籤書面來回形式回應問題的做法誠意不足，認為政府如果真的想了解更多市民的想法，應親身與他們直接溝通。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：趙居逸