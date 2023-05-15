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【迪士尼】全球首個《魔雪奇緣》主題園區11月登場　迪士尼好萊塢酒店7月中重開

社會 15:59 2023/05/15

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熱門 COLLAR 母親節 MIRROR 新手爸媽 法言人 超市大搜查 30＋減肥 洪欣 Hello Hong Kong 兒童疫苗

全球首個《魔雪奇緣》主題園區 11 月隆重登場。

香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭公布，2023年下半年將有一系列令人興奮的新項目，包括迪士尼好萊塢酒店將會於7月中重開，而酒店大堂和兩間餐廳將以全新面貌迎接賓客。萬眾期待的全球首個《魔雪奇緣》主題園區，落實在11月隆重登場，帶領賓客進入愛莎、安娜和雪人小白的奇妙世界。

莫偉庭又宣布另一個令人期待項目，就是於10月揭幕的華特・迪士尼與米奇老鼠銅像 ─「創夢家」，「必定會成為不同年紀的迪士尼粉絲朝聖之地。」

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莫偉庭說：

華麗登場的奇妙夢想城堡以及多媒體夜間城堡匯演『迪士尼星夢光影之旅』提供了扭轉局面的關鍵一着。此外，全球首個及最大型的《魔雪奇緣》主題園區將於今年內開幕，將為我們眾多世界級遊樂設施增添定義性的新成員，助我們贏得本地及海外旅客的鍾愛。

此外，香港迪士尼會檢視巿場狀況並適時調整其樂園營運模式，由6月中起，樂園會每星期6天或７天營運，以配合賓客需求，讓賓客有更多機會享受這個世界上最快樂地方的奇妙體驗。

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責任編輯　李志強

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