【營多詞聖】營多撈麵推改編歌詞活動 最有創意10人將獲禮品
社會 16:02 2023/05/15
營多撈麵推出「營多詞聖大賽」，參加者可以「營多」一詞及食營多的經驗改編歌詞，營多撈麵將於Facebook及Instagram選出最有創意的10個改詞創作送出精美禮品。中英文不限。活動日期由5月10日至24日晚上11時59分止。參加即看：【下一頁】
獎品包括：Indomie 產品（至少5包 Indomie）、Indomie 50 週年特別商品（手提袋）和 Indomie 在各個國家/地區提供的商品（T恤/鋼筆/冰箱磁鐵/便條等）
即睇部分網民改歌，識唱一齊唱
營多可變 世界可變 人情亦許多都變遷 味美情不變
但係營多唔係你嘅阿四 因為營多係你嘅Indomie
喜歡吔 別遮臉 任由旁人發現
盡管吔 用心撈過實會好鍾意
我要 撈撈撈撈 我要 撈撈撈撈
營多煮煮就合我
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記者：黃穎津