【營多詞聖】營多撈麵推改編歌詞活動　最有創意10人將獲禮品

▲ 營多撈麵推改編歌詞活動。

營多撈麵推出「營多詞聖大賽」，參加者可以「營多」一詞及食營多的經驗改編歌詞，營多撈麵將於Facebook及Instagram選出最有創意的10個改詞創作送出精美禮品。中英文不限。活動日期由5月10日至24日晚上11時59分止。參加即看：【下一頁】

獎品包括：Indomie 產品（至少5包 Indomie）、Indomie 50 週年特別商品（手提袋）和 Indomie 在各個國家/地區提供的商品（T恤/鋼筆/冰箱磁鐵/便條等）

即睇部分網民改歌，識唱一齊唱

營多可變 世界可變 人情亦許多都變遷 味美情不變

但係營多唔係你嘅阿四 因為營多係你嘅Indomie

喜歡吔 別遮臉 任由旁人發現 盡管吔 用心撈過實會好鍾意

我要 撈撈撈撈 我要 撈撈撈撈 營多煮煮就合我

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記者：黃穎津