  • 27°C
香港時間 : 2023515日 (週一) 17:39
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : COLLAR 母親節 MIRROR 新手爸媽 法言人 超市大搜查 30＋減肥 洪欣 Hello Hong Kong 兒童疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【營多詞聖】營多撈麵推改編歌詞活動　最有創意10人將獲禮品

社會 16:02 2023/05/15

分享：

分享：

熱門 COLLAR 母親節 MIRROR 新手爸媽 法言人 超市大搜查 30＋減肥 洪欣 Hello Hong Kong 兒童疫苗

營多撈麵推改編歌詞活動。

營多撈麵推出「營多詞聖大賽」，參加者可以「營多」一詞及食營多的經驗改編歌詞，營多撈麵將於Facebook及Instagram選出最有創意的10個改詞創作送出精美禮品。中英文不限。活動日期由5月10日至24日晚上11時59分止。參加即看：【下一頁

獎品包括：Indomie 產品（至少5包 Indomie）、Indomie 50 週年特別商品（手提袋）和 Indomie 在各個國家/地區提供的商品（T恤/鋼筆/冰箱磁鐵/便條等）

即睇部分網民改歌，識唱一齊唱

營多可變 世界可變 人情亦許多都變遷 味美情不變

但係營多唔係你嘅阿四 因為營多係你嘅Indomie

喜歡吔 別遮臉 任由旁人發現

盡管吔 用心撈過實會好鍾意

我要 撈撈撈撈 我要 撈撈撈撈

營多煮煮就合我

最新影片推介

童學園
【童學園】11歲蔡施齊神還原呂爵安浮誇朗誦　文武兼備人氣急升：興奮又尷尬

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

 

相關文章

【迪士尼業績】迪士尼樂園按年蝕$21億收窄12%　6月中起每周營運6至7天
今日 14:44
【迪士尼業績】迪士尼樂園按年蝕$21億收窄12%　6月中起每周營運6至7天
【著數優惠】雞翼啤酒薯條任食$168有交易　西餐廳推茶市放題
今日 15:24
【著數優惠】雞翼啤酒薯條任食$168有交易　西餐廳推茶市放題
【澳門打卡點】澳門teamLab將推3組新作品　6月1日亮相
今日 15:30
【澳門打卡點】澳門teamLab將推3組新作品　6月1日亮相
【動物走私】海關破今年首宗走私活生瀕危物種案　檢獲烏龜蜥蜴共21隻市值16萬
今日 15:44
【動物走私】海關破今年首宗走私活生瀕危物種案　檢獲烏龜蜥蜴共21隻市值16萬

你可能感興趣

【迪士尼業績】迪士尼樂園按年蝕$21億收窄12%　6月中起每周營運6至7天
今日 14:44
【迪士尼業績】迪士尼樂園按年蝕$21億收窄12%　6月中起每周營運6至7天
【著數優惠】雞翼啤酒薯條任食$168有交易　西餐廳推茶市放題
今日 15:24
【著數優惠】雞翼啤酒薯條任食$168有交易　西餐廳推茶市放題
【澳門打卡點】澳門teamLab將推3組新作品　6月1日亮相
今日 15:30
【澳門打卡點】澳門teamLab將推3組新作品　6月1日亮相
美食 產品 Facebook Instagram

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【女幼教】「挖呀挖」靚女幼教師零濾鏡真面目曝光　被揭真實年齡已達40歲：原來是阿姨
12:59 2023/05/14
【女幼教】「挖呀挖」靚女幼教師零濾鏡真面目曝光　被揭真實年齡已達40歲：原來是阿姨
【智能背後】年邁伯伯不懂用自助點餐機 無人協助無奈捱餓離開餐廳
15:15 2023/05/13
【智能背後】年邁伯伯不懂用自助點餐機 無人協助無奈捱餓離開餐廳
【直播斷正】人妻放假屋企湊仔睇直播　驚見老公出軌攜小三遊樂園拍拖
15:45 2023/05/14
【直播斷正】人妻放假屋企湊仔睇直播　驚見老公出軌攜小三遊樂園拍拖